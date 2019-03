Играчи на Милан се биха на скамейката (ВИДЕО)

Грозни сцени се разиграна на скамейката на Милан по време на дербито с Интер, което бе загубено с 2:3. Франк Кесие и Лукас Билия бяха близо до сбиване и само намесата на другите хора на пейката попречи да се стигне до много срамен момент.

Котдивоарецът бе заменен при резултат 1:3 в 69-ата минута и видимо бе изнервен. Вървейки към своето място той си размени реплики с Билия и избухна. Кесие дори опита да удари своя съотборник. Иняцио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини попречиха на ситуацията да ескалира съвсем.

„Всичко се дължи на адреналина в мача, беше ми криво, че напускам игра и наистина исках да бях направил нещо повече. Изкарах си го на Лукас и това беше грешка, извиних се след това. Той е по-възрастен от мен и би трябвало да се уча от него. Съжалявам", коментира Кесие след двубоя.

Билия пък обясни, че вече случката е забравена и всичко е наред.

„Франк е наясно с това, което му казах, след това изяснихме случката. Всички искахме да спечелим, но станалото не е нещо, което да правим пред очите на всички. Може би трябваше да го запазим за съблекалнята. Извиних се на момчетата и треньора лично. Посрамихме своя клуб. Това няма да се повтори”, каза аржентинецът.

What's going on with Kessie & Biglia ??? pic.twitter.com/cYU0BQIQvt