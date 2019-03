Сложиха Бербатов като защитник, той се радва (ВИДЕО)

Защитникът на Манчестър Юнайтед Фил Джоунс направи изненадващ избор за идеалната си формация от петима играч. Той постави българският нападател Димитър Бербатов в защита редом до Неманя Видич, а в предни позиции са Скоулс и Рууни. На вратата е Де Хеа.

"Бербатов обичаше да ме дразни и заставаше в отбрана на тренировки. Казвах му да отива напред, а той отказваше и ме пращаше другаде. Беше невероятен", сподели Джоунс за своя избор.

Отговорът на Бербатов не закъсня. Голаджията обясни на своите последователи в Инстаграм, че наистина е заставал в защита и се е справял много добре. На шега дори се сравни с Франц Бекенбауер и Франко Барези взети заедно.

"Фил Джоунс помни правилно, че понякога играех отзад. Защо го правех? За да мога да вляза в главата на защитника. Да видя какво е от неговата страна, как мисли, как реагира. Помнех това и го използвах в мачовете. Разбира се, не се наслаждавах на играта в защита, защото моят отбор главно атакуваше и побеждаваше.

Запомнете - трябва да знаете как действа и мисли защитникът срещу вас, за да можете да използвате това в мачовете", казва Бербатов.

