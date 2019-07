102-годишен участва в спринт на 100м (ВИДЕО)

Възрастен японец спечели възхитата и уважението на много спортни фенове, след като участва в спринт на 100 метра в родината си.

Оказа се, че мъжът е на 102 години. За истинския му спортен подвиг стана ясно от публикация на Международната федерация по лека атлетика (IAAF) в „Туитър“.

По време на цялото бягане публиката на стадиона аплодираше столетника, който след пресичането на финалната линия се обърна и според японската традиция се поклони на всички.

„Атлетиката е за всички! Дори и да са на 102 години“, пише в публикацията на IAAF в социалната мрежа.

