Фонини: Искам да избухне бомба на Уимбълдън (ВИДЕО)

На доста скандално изказване станаха свидетели феновете на тениса по време на "Уимбълдън". То се случи на мача между световния номер 10 Фабио Фонини и Тенис Сандгрен.

Там италианецът буквално хвърли клетва на самия турнир. "Честно ли е да играя тук? По дяволите, англичани, наистина. По дяволите, наистина. Иска ми се бомба да избухне на този клуб. Бомба трябва да избухне тук".

Неприятните думи на Фонини бяха продиктувани от това, че неговата среща от 3 кръг трябваше да се играе на малкия корт 14, а не на някой от основните. Италианецът загуби мача със Сандгрен, отстъпвайки с 3:6, 6:7, 3:6, а след това сподели, че кортът не е бил никак добър.

В крайна сметка той се извини за думите си, но вероятно за него ще последва солена глоба. Самото провинение на Фабио не е никак изненадващо, като през годините той неведнъж е бил глобяван. Най-пресният случай бе през 2017-а, когато нарече реферка на мач от US Open "курва". Тогава той получи глоба от 70 хиляди паунда.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP