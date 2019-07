Балотели напомни за себе си (ВИДЕО)

Футболната звезда Марио Балотели за пореден път доказа налудничавия си характер. Доскорошният играч на Марсилия, който в момента е свободен агент, втрещи всички с нещо, за което плати.

Нападателят даде 1800 паунда на собственик на бар в Неапол, за да влезе в морето със... скутер. На всичкото отгоре едно от условията на Марио бе бизнесменът да бъде гол, като единствено да има по себе си бельо.

В крайна сметка собственикът прие предизвикателството и скочи в морето със своя скутер, а Балотели му плати обещаната сума. Кадри от необичайното събитие бяха разпространени в социалните мрежи.

Mario Balotelli has made headlines in Italy again as he paid a local bar owner in Naples €2000 cash to drive a Vespa into the sea...



Easiest €2k ever 😂😂😂



[IG: mb459] pic.twitter.com/TjF4Z76nPU