Трагедия сполетя Зинедин Зидан

Mon Grand frère de cœur Farid. Tu m’as toujours montré le chemin. Tu étais Juste Généreux Courageux , Tu aimais tant les autres et les autres t’aimaient tant ! Je suis tellement fier de toi. À jamais dans mon cœur. ❤❤❤❤❤

