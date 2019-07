Нападнаха с ножове Месут Йозил (ВИДЕО)

Две от звездите на Арсенал Месут Йзил и Сеад Колашинац станаха жертва на зверска атака с от банда престъпници със скутери. Те нападнали и се опитали да изкарат двамата от колата в Северен Лондон. Бандитите заобиколили превозното средство, от което футболистите изскочили и потърсили помощ в близко разположен турски ресторант. Свидетели посочват, че звездите на „артилеристите“ изглеждали „ужасени“, а кадри от мобилен телефон показват как Колашинац се изправя с голи ръце срещу нападателите след излизането от колата.

Сервитьори и готвачи от ресторанта се втурват да помогнат на футболните звезди, принуждавайки бандата на скутери да избяга. Нито един от двамата футболисти не е наранен при нападението и не е имал нужда от медицинска помощ. Йозил и Колашинац са мюсюлмани и имат близка връзка и извън терена, както се твърди, че са приятели от детството си. Двамата се завърнали ден по-рано в Лондон след предсезонното турне на „артилеристите“ в САЩ.

„Йозил изглеждаше абсолютно ужасен, както всеки би изглеждал така, когато е преследван от хора с ножове. Видях го как влезе в ресторанта. Преследващите не свалиха каските си, всички бяха в черно и с дълги ръкави в горещото време. Бог знае какво би се случило, ако го бяха хванали. Струва ми се, че щяха да го разкъсат на парчета. Веднага щом персоналът дойде на помощ, те се обърнаха и избягаха“, разказа 36-годишният финансов работник Азука Алинта, който станал свидетел на случилото се.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw