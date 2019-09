Англия си спомни за хулиганството (ВИДЕО)

Футболната среща от Чемпиъншип между Барнзли и Лийдс (0:2) бе белязана от много грозни сцени, които съпътстваха последния съдийски сигнал.

След края на срещата фенове от двете агитки започнали да се налагат до кръв, което наложило своевременната намеса на стюардите.

Всичко се случило заради фенове на гостите, които били в сектора на домакините. Това мигновено довело до реакция от местните привърженици, които били бесни от загубата и тръгнали да си го изкарват на феновете на Лийдс, които са им йоркширски кръвни врагове.

Leeds fans sitting where they want as per usual #lufc pic.twitter.com/QbBLKm6d2s