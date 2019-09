Тя е фитнес инструкторката, която покори Европа (СНИМКИ)

View this post on Instagram

Да да даа!!! 👏 Как я их ждала ❤️ Подоспели фоточки с нашей жаркой съемки для крутого магазина купальников и нижнего белья @salon_deninoch 😍 Качество 🔝🔥, идеальная посадка, большой ассортимент на любой вкус! Я для себя выбрала несколько фаворитов (листаем карусельку) Лето нас ещё не покинуло, поэтому девочки, если вы хотите быть самой сногсшибательной на пляже, вам сюда 👉 @salon_deninoch ________________________________________________________ #kolizeyfit #kolizeyteam #kolizey #welnessfitness #bikini #bikinigirl #bikinimodel #fitness #fitnessgirl #fitnessbikini #motivation #bodybuilding #sportgirl #sport #sportlife #fitness #fitnessmodel #fitnessgirl #fitnessmotivation #fitnessbikini #bikini #bikinigirl #bikinimodel #motivation