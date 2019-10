Треньор успя да обезоръжи ученик в гимназия (ВИДЕО)

Треньор по американски футбол в гимназия обезоръжи ученик в американския град Портланд, вземайки от него огнестрелно оръжие. След това го прегърна, и започна да го успокоява.

По този начин треньорът даде необходимото време за реакция на полицията. Инцидентът е от месец май тази година, а днес американските медии публикуваха видео от случилото се.

От кадрите се вижда как изскачат панически от класната стая, а треньорът Кийнън Лоу държи отнетата пушка в дясната си ръка и прегръща ученика Анхел Гранадос-Диас с лявата. Друг учител взима оръжието, а героят продължава да успокоява ученика.

Breaking News: video of Coach Keanon Lowe disarming Parkrose High School gunman Angel Granados-Diaz. More to come. pic.twitter.com/d7wK9ES6zi