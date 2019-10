Футболист направи дузпа, без да бъде в игра (СНИМКА)

Крайно куриозна ситуация довела до дузпа, беляза мача между Холщайн Кийл и Бохум от 11-ия кръг на германската Втора Бундеслига.

Резервата на домакините Михаел Ебервайн, който от началото на сезона дори няма записана минута за тима на Холщайн, предизвика дузпа, след като докосна топката в собственото си наказателно поле. Ебервайн загряваше в близост до вратата на тима си, когато една топка, летяща към аута, беше спряна с крак от него, точно преди да напусне очертанията на терена.

Главният съдия Тимо Герах обаче видя това и след консултация със системата VAR отсъди дузпа в полза на Бохум, тъй като действията на Ебервайн, дори и напълно неволни, са забранени от футболния правилник.

От наказателния удар гостите от Бохум изравниха резултата в 38-ата минута, но за щастие на домакините грешката на резервата им не се оказа фатална, тъй като Холщайн стигна до победа с 2:1 с гол през второто полувреме на Яни-Лука Сера.

Penalty at Kiel against Bochum in 2nd League: Substitute debt penalty https://t.co/YavYWMDeEA pic.twitter.com/EyF28nLtEX