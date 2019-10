Играч от НБА хвана Джеймс Хардън за... (ВИДЕО)

Италианският баскетболист на Оклахома Сити Тъндър Данило Галинари повтори знаменитото действие на Вини Джоунс срещу Пол Гаскойн.

Гардът на Оклахома хвана и стисна за мъжкото достойнство звездата на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън по време на двубоя между двата тима, който бе спечелен от "ракетите" със 116:112.

Галинари опита да премине през Хардън и точно в същата позиция на телата, каквато бе между легендарните Вини Джоунс и Гаскойн, хвана и стисна Хардън. Баскетболистът на Хюстън се сви с болезнена гримаса, а италианецът вкара кош и той бе признат.

Gallinari smacks Harden straight in the nuts and then dunks on Capela pic.twitter.com/KzaCFn4JSw