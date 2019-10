Красавици показаха прелести на бейзболен мач (ВИДЕО)

Два ослепителни модела получиха доживотна забрана за посещаване на бейзболни срещи в САЩ, след като развяха гърди по време на мач от МЛБ.

Красавиците присъстваха на срещата между Вашингтон Нешънълс и Хюстън Астрос, а по време на една от кратките почивки те вдигнаха своите тениски и показаха прелести.

Кадри от "събитието" се разпространиха в социалните мрежи, а Джулия Роуз и Лорън Самър бяха заклеймени като нарушители.

Вследствие на обвиненията красавиците получиха писмо от МЛБ, в което бяха уведомени, че повече нямат право да присъстват на бейзболни срещи, на който и да е стадион.

Джулия Роуз има 2,8 милиона последователи в социалните мрежи. Тя е бивша корица на "Спортс Илюстрейтед".

Лорън Самър пък има 1,5 милиона последователи в "Инстраграм", а в момента работи за "Плейбой".

Casually enjoying the World Series, and some titties 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/Ec7mHrGWZP