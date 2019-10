Звезди на НБА спретнаха зверско меле (ВИДЕО)

Две от най-популярните лица на НБА участваха в сбиване помежду си тази нощ. Джоел Ембийд от Филаделфия 76-ърс и Карл-Антъни Таунс от Минесота Тимбъруулвс първоначално се сдърпаха в началото на мача между двата отбора, а в третата четвърт 213-сантиметровите баскетболисти преминаха към истинския екшън.

При резултат 75:55 в полза на тима си Ембийд блъсна Таунс, който отговори с опит за кроше, което обаче не попадна в целта. След това двамата се вкопчиха един в друг. Палецът на играча на Филаделфия се озова в лявото око на съперника. В последвалата схватка двамата се озоваха на земята.

Играчите на двата отбора, помощник-треньорите и съдиите се втурнаха да ги разтървават. Бен Симънс от 76-ърс се втурна към Карл-Антъни Таунс и всички очакваха продължение на мелето, но се оказа, че просто се опитва да успокои ситуацията.

За щастие никой не пострада в мелето, но двамата побойници бяха отстранени от мача. 25-годишният Ембийд завърши с 19 точки, а 23-годишният Таунс с 13. Филаделфия 76-ърс спечели със 117:95 и продължава без загуба от начало на сезона.

