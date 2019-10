Тенисист нокаутира съдия с ракетата си (ВИДЕО)

Майкъл Мо получи дисквалификация от турнира от сериите „Чалънджър“ в Шарлотсвил, след като хвърли ракетата си и почти нокаутира едно от официалните лица. Тенисистът видимо бе притеснен от случката, а около падналия съдия се събраха хора.

Но това не е всичко! Съперникът на дисквалифицирания Майкъл Мо - Дариън Кинг точно преди пет години бе отстранен за абсолютно същата постъпка на точно същия корт:

Strange deja vu in Charlottesville today, where Michael Mmoh is DQ’d for throwing racket and hitting line judge.



His opponent, Darian King, was DQ’d for a similar act on this *same court* a few years ago.



Can’t see anything but the huge windup and King’s shocked face. pic.twitter.com/8iymdZjo5O