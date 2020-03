Уест Хам в паника заради контакт със заразения мениджър на Арсенал, целият щаб под карантина

Мениджърът на Уест Хам и други хора от щаба на клуба, които са имали контакт с мениджъра на Арсенал Микел Артета, са под домашна карантина. Причината е, че наставникът на "артилеристите" вчера даде положителен тест за коронавирус.

Арсенал и Уест Хам играха един срещу друг миналата събота, като "топчиите" спечелиха с 1:0.

"Поради факта, че част от екипа на Уест Хам е бил в директен контакт с мениджъра на Арсенал по време на мача на "Емиратс" през уикенда, клубът взима превантивни мерки и тези личности са под домашна карантина", обявиха от Уест Хам.

David Moyes among West Ham staff in coronavirus quarantine after shaking hands with Arsenal Mikel Arteta https://t.co/qs2CCWBkWd via @TheSun pic.twitter.com/93gtE3z2Pg