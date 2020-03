Ибрахимович отново култов: Ако вирусът не отиде при Златан, Златан отива при вируса

Звездата на Милан Златан Ибрахимович чрез видеопослание в социалните мрежи, че стартира дарителска кампания, чиито средства ще отидат за болници в Роцано/Милано, Бергамо, Кастеланца и Торино, борещи се с пандемията от коронавирус.

"Здравейте, аз съм Златан Ибрахимович. Италия винаги ми е давала много и в този драматичен момент искам да върна обратно дори повече на тази страна, която обичам. Реших да обединя сили с още няколко човека, за да създам дарителска сметка за хуманитарна помощ и да използвам комуникативната ми сила за разпространението на послание. Това е сериозен проблем и се нуждаем от конкретна подкрепа, която не е просто видео.

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA