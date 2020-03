Кога ще е сблъсъкът между Кобрата и Джошуа?

Кога ще се проведе мачът между шампиона в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA), Световната боксова организация (WBO), Международната боксова федерация (IBF) и Международната боксова организация (IBO) Антъни Джошуа и задължителния претендент за титлата на IBF Кубрат Пулев?

Това ще бъде решено през следващата седмица, съобщава британското издание “Сън”. След дълги преговори двете страни се съгласиха срещата да бъде насрочена за 20 юни и да се проведе на стадиона на футболния Тотнъм в Лондон.

Kubrat Pulev happy to fight Anthony Joshua behind closed doors in June if coronavirus KO’s fans from Tottenham’s stadium https://t.co/heQD3SpbRa