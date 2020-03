"Боксинг дей" в Ла Лига

Ла Лига и Асоциацията на местните футболисти проведоха втора среща за тази седмица, като позициите на двете страни са по-близки от всякога, отчитат испанските медии.

Те са обсъждали редица теми, свързани с пандемията от коронавирус като възможното подновяване на сезона и евентуалното орязване на заплатите на играчите. Сред най-интересните подробности е вероятността следващата кампания да започне не по средата на август, а през септември, в случай че настоящата не завърши до 30 юни.

