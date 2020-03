"Уембли" светна в цветовете на италианския флаг в знак на солидарност (ВИДЕО)

Тази вечер Англия и Италия трябваше да играят контрола като част от подготовката на двата отбора за предстоящото европейско първенство.

Заради пандемията от коронавирус двубоят беше отложен, но англичаните намериха чудесен начин да демонстрират солидарност към Италия, която е най-засегнатата страна в Европа от заразата. Арката на стадион "Уембли" беше осветена в цветовете на италианския флаг - зелено, бяло и червено.

Well said @England, thank you 👏👏👏



We'll win this match together! 💙🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#StayHomeSaveLives https://t.co/39665OzMnW