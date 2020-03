Повече от половината отбор на Уест Хям са със симптоми на коронавирус

Осем играчи на Уест Хям са изолирани, защото са проявили симптоми на коронавирус. Заместник-председателят на клуба – Карън Брейди потвърди новината пред „Сън“ и заяви:

„С облекчение мога да кажа, че всички показват леки симптоми и заедно със семействата си изглеждат добре. Но вирусът е на едно ръкостискане, кихане или кашляне от нас, така че никой не трябва да остава безразличен“, сподели Брейди.

Всеки от отбора има изготвена фитнес програма, която да спазва у дома. Планът е всички да се съберат за подновяване на тренировъчния процес, след като извънредните мерки приключат на 13 април.

Следващата седмица ще има нова среща между клубовете от Висшата лига, на която ще се дискутира рестартирането на първенството.

„Когато ние – всички клубове, последно разговаряхме, се съгласихме да продължим възможно най-скоро, щом това е възможно. Тези мачове ще продължат до юли, ако се налага, за да приключим кампанията. Това е планът. Това искаме да постигнем. Може би ще се играят пред празни трибуни, което никой не иска, особено играчите и феновете, но се надяваме да стане възможно да започнем веднъж щом графиката със заразените започне да пада“, завършва изказването си заместник-председателят.

