В Ювентус без заплати 4 месеца

Футболистите на Ювентус няма да получават заплати за четири месеца, съобщава официалният сайт на клуба. Мярката идва в отговор на кризата, която настъпи заради пандемията от коронавирус.

Така Кристиано Роналдо и компания ще спестят на "Старата госпожа" 90 милиона евро, пише още на сайта на клуба.

За сметка на липсата на възнаграждения за март, април, май и юни от клуба са се ангажирали да повишат заплатите, когато сезонът се поднови.

"В близките дни предстои да се подпишат и личните договори с играчите и треньора. Ювентус благодари на играчите и треньора за саможертвата в трудно за всички време", пише в изявлението на клуба.

Company notice | Agreement with the players and the coach of the first team.https://t.co/Wg2ZplkuPh pic.twitter.com/IOfmQV6Sha