Федерер показа страхотни трикови изпълнения в снега (ВИДЕО)

Роджър Федерер като истински професионалист не спира да поддържа форма. Както е известно, сезонът в тениса е прекъснат заради пандемията от коронавирус. Маестрото обаче продължава да тренира усърдно, дори и в не особено приятни условия и снеговалеж.

Федерер зарадва феновете си с клип в профила си в Туитър, в който показва страхотни трикови изпълнения.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY