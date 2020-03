Юрген Клоп прави йога с футболистите на Ливърпул (ВИДЕО)

Мниджърът на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към част от играчите на тима и проведе с тях сутрешна йога, която е част от заниманията, които „червените” водят. Разбира се, те се провеждат онлайн в различни часове от деня и футболистите тренират на групи.

Германският специалист се пусна в най-ранното занимание за деня, в което участие взеха още капитанът Джордан Хендерсън, Върджил ван Дайк, Трент Александър Арнолд, Такуми Минамино, Окслейд Чембърлейн и Джеймс Милнър.

Клубната база на Ливърпул "Мелууд" е затворена до 15 април заради коронавируса.

Checking in before the squad yoga session 👋😁🧘‍♂️



At the moment, life is different in many ways. Keep in touch and stay active together with friends and family 💪 pic.twitter.com/RpBQrFbRSf