Роналдо отново ядоса властите..

Кристиано Роналдо проведе самостоятелна тренировка на националния стадион в Мадейра. Португалецът се опитва да се поддържа във форма, но предизвика коментари в родината си, тъй като няма разрешение да провежда занимания в период на карантина. По време на тренировката около него имаше няколко човека, които бяха част от нея.

Шефът на здравната служба в Мадейра Педро Рамос коментира, че звездата на Ювентус не е получил "специално разрешение". Той обаче не бе особено критичен към звездата, като добави, че Роналдо има да тренира, доколкото заниманията му се ограничават в рамките на разпоредбите.

Кристиано се прибра в родината си малко преди Италия да бъде блокирана, за да бъде до болната си майка. Ювентус вече мисли за подновяване на тренировките и привика част от играчите си, като се очаква и Роналдо да се върне в Италия следващата седмица.

