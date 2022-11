Арсенал и Тотнъм се отказаха рано-рано от Кулата на лигата

Арсенал и Тотнъм са поредните елитни клубове, които отпаднаха още във фазата на 1/16-финалите за Купата на лигата в Англия, след като отстъпиха съответно на Брайтън с 1:3 и на Нотингам Форест с 2:0.

Лидерът в класирането на Висшата лига поведе в резултата срещу „чайките“, благодарение на Еди Нкетиа, но бившият играч на клуба - Дани Уелбек, се разписа от дузпа, за да възстанови равенството през първата част. Това превърна Уелбек в първия игра в историята, който бележи голове на „Емиратс Стейдиъм“ с четири различни отбора.

4 - Danny Welbeck is the first player to score at Arsenal's Emirates stadium with four different clubs (Man Utd, Arsenal, Watford & Brighton). Array. pic.twitter.com/kV1S7LjxW6