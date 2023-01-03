06.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
07.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
10.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
11.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 4
12.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Оберстдорф, 10 км, мъже Евроспорт 1
14.15 Ски скокове: "Четирите шанци" в Инсбрук, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей в Херенталс, жени Евроспорт 2
15.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Оберстдорф, 10 км, жени Евроспорт 1
15.55 Колокрос: Трофей в Херенталс, мъже Евроспорт 2
17.00 "Левадиакос" - "Панатинайкос" Нова спорт
20.00 Баскетбол, "Валенсия" - "Фуенлабрада" Диема спорт 3
21.45 "Арсенал" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
21.45 "Евертън" - "Брайтън" Диема спорт
21.45 "Лестър" - "Фулъм" Нова спорт
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Борнемутг" Диема спорт 3
03.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
3 Януари, 2023 06:32 319 1
Спортът по ТВ в сряда (3 януари)
Ето какво може да гледаме днес
06.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
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