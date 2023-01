Валенсия си добра до дузпи, но Реал Мадрид е на крачка от Суперкупата на Испания

Реал Мадрид имаше нужда от дузпи, за да отстрани Валенсия по пътя си към финала за Суперкупата на Испания, завършвайки 1:1 в редовното време и 4:3 при наказателните удари.

Карим Бензема първо получи правото да стреля от бялата точка в редовното време за нарушение именно срещу французина. Той отри с типичното си хладнокръвие.

Веднага след почивката Самуел Лино изравни резултата, хващайки защитата на „кралския клуб“ неподготвена за подновяването на играта при центриране след по-малко от 30 секунди игра.

Остатъка от мача не предложи много на зрителите в Рияд, макар „белия балет“ да имаше своите шансове да приключи спора в добавеното време.

При рулетката на дузпите Бензема, Модрич, Кроос и Асенсио бяха безпогрешни, докато Джьомерт и Хосе Гая се отчетоха с пропуски на фона на точките изпълнения от Кавани, Мориба и Гиямон.

На 12 януари Реал Бетис и Барселона ще определят другия финалист за трофея.

