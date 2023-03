Ярост на "зеления килим": Бивш юноша навлезе на терена с мотор (ВИДЕО)

Действащият шампион във Формула 1 е нидерландецът Макс Верстапен. Той получава страхотна подкрепа в състезанията от "оранжевата армия", спомагаща доста за великолепна атмосфера на трибуните на Гран При-та.

Оказва се, че моторните спортове са популярни в Нидерландия и по време на... футболни мачове.

Разгневен гражданин нахлу на "зеления килим" с мотор по време на мач от долните дивизии на нидерландския футбол.

Той е бил ядосан от факта, че част от феновете на домакините изстреляли ракети по посока на неговата къща, която се намира в близост до стадиона. Оказва се, че мотористът е юноша на клуба домакин в срещата. Той явно се чувства като у дома си на терена на Веенхуйзен и може би ще си "спечели" прякора "Лудия Макс", както наричат настоящия хегемон във Ф1 Верстапен.

Bij Veenhuizen - Vitesse ‘63 komt de buurman op zijn scooter gewoon even het veld opgereden. De reden: door het vuurwerk zijn zijn paarden op hol geslagen! I kid you not! 🤣👌🏻 pic.twitter.com/cBhFEFbxBo