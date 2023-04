Падна треньорска глава в Ла Лига

Лестър се раздели със старши треньора на тима Брендън Роджърс. От клуба съобщиха новината, като споделиха, че решението е взето по взаимно съгласие.

"Лисиците" са в зоната на изпадащите след 5 загуби във Висшата лига от последните шест мача. Вчера Лестър загуби с 1:2 гостуването си на Кристъл Палас и това ги изпрати на 18-то място в шампионата с 25 точки.

Бившият мениджър на Ливърпул изкара четири години в тима на Лестър като под негово ръководство тимът грабна два трофея - ФА Къп през 2020-а година и Комюнити Шийлд през 2021-а.

