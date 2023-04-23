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Спортът по ТВ във вторник (25 април)

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Спортът по ТВ във вторник (25 април)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (25 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, четвъртфинал Евроспорт 1
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, четвъртфинал Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, пролог, мъже Евроспорт 2
18.30 "Черно море" - "Лудогорец" Диема спорт
19.00 Младежка Шампионска лига (финал) МАХ Спорт 3
20.30 "Жирона" - "Реал" МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, четвъртфинал Евроспорт 1
21.15 Баскетбол, "Монако" - "Макаби" (ТА) МАХ Спорт 2
21.30 "Уулвърхемптън" - "Кристъл Палас" Диема спорт 3
21.45 "Аталанта" - "Рома" МАХ Спорт 3
21.45 "Астън Вила" - "Фулъм" Диема спорт 2
21.45 Баскетбол, "Реал" - "Партизан" МАХ Спорт 1
22.00 "Лийдс" - "Лестър" Диема спорт
22.00 "Блекбърн" - "Бърнли" Нова спорт
22.15 "Витория" (Гимараеш) - "Спортинг" Ринг
23.00 "Бетис" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


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