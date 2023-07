Бразилски национа: Срещу Ман Сити изглеждаме като деца

Халфът на Нюкасъл Бруно Гимараеш призна, че се чувства доста засрамен, когато му се налага да играе срещу английския шампион Манчестър Сити, особено на “Етихад”.

“Знаем, че в Сити са крачка пред всички останали отбори в Англия. Най-лошото е, когато играем там, мразя това. Сякаш ние сме деца, а те са професионалисти. Или пък сякаш те играят с 15 човека, а ние само със седем. Гледаш ги и си казваш: “Неверятно е… Всички са невероятно добри”, сподели Гимараеш в подкаста Charla.

Бразилският национал също така изрази възхищението си към привържениците на Острова. “Има един дебелак, който дори си е татуирал клубните инициали NUFC на корема, това е твърде добро. Бразилия е страната на футбола, но англичаните също живеят за него, те са луди. Играл съм във Франция и там въобще не могат да се сравняват с това какво е футболът в Англия. По дяволите, влюбих се в английския футбол”, добави той.

