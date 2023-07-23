Спортът по ТВ в неделя

09.00 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 2

10.00 Гребане, световно първенство, младежи БНТ 3

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

12.30 Тенис, турнр в Гщаад (финал) МАХ Спорт 1

12.45 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Унгария Евроспорт 2

13.00 "Манчестър Сити" - "Йокохама Маринос" МАХ Спорт 3

13.00 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 2

13.00 Колоездене: Тур дьо Франс, първи етап, жени Евроспорт 1

14.00 Мотокрос: Световен шампионат във Фландрия, MX2, първо състезание Евроспорт 2

14.00 Гребане, световно първенство, младежи БНТ 3

15.00 Тенис, турнир в Бощад (финал) МАХ Спорт 3

15.00 Мотокрос: Световен шампионат във Фландрия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

16.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Лондон МАХ Спорт 2

16.00 Формула 1, Гран при на Унгария Диема спорт

17.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 21, мъже Евроспорт 1

18.00 Волейбол, Лига на нациите, мач за трето място (мъже) МАХ Спорт 2

19.00 "Черно море" - "Хебър" Диема спорт

19.30 Баскетбол, мач за 3-о място на световно, жени под 19 г. Диема спорт 3

19.30 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек Евроспорт 2

21.00 Волейбол, Лига на нациите, финал (мъже) МАХ Спорт 2

21.15 "Локомотив" (Сф) - "Локомотив" (Пд) Диема спорт

21.30 Наскар, състезание в Пенсилвания МАХ Спорт 1

22.00 Баскетбол, мач за 3-о място на световно, жени под 19 г. Диема спорт 3

23.00 "Фулъм" - "Брентфорд" Диема спорт 2

02.00 "Нюкасъл" - "Астън Вила" Диема спорт 2

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