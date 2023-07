Борусия Дормтунд подчини Ман Юнайтед пред над 50 000 зрители в Лас Вегас

Американското турне на Манчестър Юнайтед приключи с поражение от Борусия (Дормтунд). “Червените дяволи” отстъпиха с 2:3 пред малко над 50 000 зрители в Лас Вегас. Донийл Мален отбеляза два гола за една минута за Борусия, а победното попадение заби Юсуфа Мукоко. За Юнайтед точни бяха Диого Далот и Антони.

За тима на Ерик тен Хаг това беше трета поредна загуба в контролите след пораженията от Рексъм (1:3) и Реал Мадрид (0:2). Дортмундци пък спечелиха всичките си проверки до момента.

An end-to-end encounter ends in defeat for United 🇺🇸#MUFC || #MUTOUR23