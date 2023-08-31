Спортът по ТВ в четвъртък (31 октомври)

Шеф на Дунав след трагедията: На стадиона има гръмоотводи, не мога да си обясня как се стигна до този инцидент

Инцидентът с поразените от мълния 11-годишни деца по време на тренировка снощи на стадион "Дунав" в Русе, при който едното момче почина, а другото е в ...