Спортът по ТВ в съоба (1 юни)

07.30 Волейбол, Бразилия – Италия МАХ Спорт 1

11.00 Мото GР, втора тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2

11.50 Мото GР, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

13.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1

13.10 Мото Е, първо състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

13.40 Мото 2, Мото 3, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

14.30 Минифутбол, България – Португалия БНТ 3

16.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3

17.00 Мото Е, второ състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

19.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3

19.00 ВКВ 39, бойно събитие от Великобритания Диема спорт 3

21.30 Бокс, галавечер от Рияд МАХ Спорт 2

22.00 „Борусия“ (Д) - „Реал“ МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

00.30 Волейбол, Полша – САЩ МАХ Спорт 1

03.30 НБА, „Далас“ - „Минесота“ Диема спорт 3

04.00 Волейбол, Сърбия – България МАХ Спорт 1

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