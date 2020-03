Коронавирус: Мъск предложи да прави вентилатори

Днес стотици потребители в Twitter приветстваха предложението на главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск за на вентилатори за страдащи от коронавирус, след като САЩ апелира за дарения на респираторни маски поради недостига. Това предаде Reuters.

В сряда Световната здравна организация заяви, че е в преговори с Китай и други страни, за да помогне за увеличаването на доставките на здравно оборудване. Същевременно General Motors и Ford Motor обявиха, че водят разговори по същия казус с представители на Белия дом.

"Ще направим вентилатори, ако има недостиг", написа Мъск в Twitter, в отговор на предложение на един от почитателите му, изискващ милиардерът да реорганизира фабрика за целта.

We will make ventilators if there is a shortage