Пълен с туристи самолет излезе от пистата в Краков

15 Септември, 2025 06:20, обновена 15 Септември, 2025 05:23 335 0

Машината е спряла в тревата при кацане

Пълен с туристи самолет излезе от пистата в Краков - 1
Снимка: aeronewsjournal.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В неделя, 14 септември, на летище Краков-Балице самолет на полската авиокомпания Enter Air излезе от пистата при кацане, предава RMF24, цитирана от ФОКУС.

Самолетът, който е бил пълен с туристи, се е плъзнал извън пистата и е заседнал в тревната площ на летището. Пътниците са били евакуирани веднага след инцидента, като никой не е получил сериозни наранявания.

На място работят службите за спешна помощ. След инцидента въздушното пространство над летището бе затворено, а всички полети бяха временно преустановени.

В момента се изясняват причините довели до инцидента.


