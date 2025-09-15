Пълен с туристи самолет излезе от пистата в Краков

В неделя, 14 септември, на летище Краков-Балице самолет на полската авиокомпания Enter Air излезе от пистата при кацане, предава RMF24, цитирана от ФОКУС.

Самолетът, който е бил пълен с туристи, се е плъзнал извън пистата и е заседнал в тревната площ на летището. Пътниците са били евакуирани веднага след инцидента, като никой не е получил сериозни наранявания.

На място работят службите за спешна помощ. След инцидента въздушното пространство над летището бе затворено, а всички полети бяха временно преустановени.

В момента се изясняват причините довели до инцидента.