Зеленски: Чакаме още две системи "Пейтриът" от Израел. Приветствам заповедта за арест на Башар Асад

Представители на украинското правителство ще посетят САЩ в края на септември или през октомври за преговори по теми като икономиката и оръжията, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Украинският президент беше в САЩ тази седмица, където участва в Общото събрание на ООН и се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Той заяви, че е споделил с Тръмп "определена визия за това, която може да се реализира" в отговор на действията на Русия. Зеленски обеща да отвърне, ако Москва предизвика прекъсване на електроснабдяването в Украйна.

Зеленски каза още, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ.

"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.

Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.

Приветстваме заповедта за арест на бившия президент Башар Асад от Сирия и подкрепяме всички усилия, насочени към изправянето му пред правосъдието, заяви Зеленски в профила си в платформата Х.



"От декември миналата година той се укрива в Москва заедно с украински и други високопоставени престъпници. Показателно е, че най-известните убийци и престъпници в света се крият от правосъдието в столицата на безнаказаността", каза Зеленски, допълвайки, че според него единственият начин за слагане на край на безнаказаността е чрез натиск, колективни действия и търсене на отговорност за всички престъпления.



Съдът в Сирия издаде задочно заповед за арест на Башар Асад. Повдигнати са му обвинения за "умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода“.

Москва и Киев разменят обвинения за поредното изключване на Запорожката АЕЦ от електрическата мрежа, предаде БНР.

Най-голямата атомна централа в Европа е под руски контрол от първите месеци на войната, шестте ѝ реактора са изключени, а честите прекъсвания на тока увеличават риска от авария при нужното охлаждане и поддръжка.



Настоящето прекъсване е най-продължителното до момента. Според украинския външен министър Андрий Сибиха, то продължава от 4 дни и причината са руски действия.



Централата се захранва от дизелови генератори, които са снабдени с достатъчно гориво за дълго време, пишат от руското управление на АЕЦ-а, като според тях причината е украинска атака срещу електрическата мрежа във вторник.

Междувременно в нощта на събота, 27 септември, дронове на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) са ударили помпена станция № 1 (НПС Тиньговатово), разположена на на 1000 километра от Украйна, в населеното място Конар, Чувашката република в РФ, съобщава Радио НВ, цитирано от ФОКУС, като се позовава на източници в Службата за сигурност на Украйна.



Председателят на Чувашката република е потвърдил удара. "Нанесени са незначителни щети. Работата на обекта е спряна“, заявява длъжностното лице, добавяйки, че в резултат на удара няма пострадали.



Източниците на украинската медия са добавили, че СБУ е получила потвърждение за попадане в НПС с последващо възникване на пожар. Транспортирането на петрол през станцията засега е преустановено.



Чувашия се намира на около 1200 километра от фронтовата линия в Украйна.