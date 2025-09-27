Зеленски: Чакаме още две системи "Пейтриът" от Израел. Приветствам заповедта за арест на Башар Асад

Представители на украинското правителство ще посетят САЩ в края на септември или през октомври за преговори по теми като икономиката и оръжията, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Украинският президент беше в САЩ тази седмица, където участва в Общото събрание на ООН и се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Той заяви, че е споделил с Тръмп "определена визия за това, която може да се реализира" в отговор на действията на Русия. Зеленски обеща да отвърне, ако Москва предизвика прекъсване на електроснабдяването в Украйна.
Зеленски каза още, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ.
"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.
Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.
Приветстваме заповедта за арест на бившия президент Башар Асад от Сирия и подкрепяме всички усилия, насочени към изправянето му пред правосъдието, заяви Зеленски в профила си в платформата Х.
"От декември миналата година той се укрива в Москва заедно с украински и други високопоставени престъпници. Показателно е, че най-известните убийци и престъпници в света се крият от правосъдието в столицата на безнаказаността", каза Зеленски, допълвайки, че според него единственият начин за слагане на край на безнаказаността е чрез натиск, колективни действия и търсене на отговорност за всички престъпления.
Съдът в Сирия издаде задочно заповед за арест на Башар Асад. Повдигнати са му обвинения за "умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода“.
Москва и Киев разменят обвинения за поредното изключване на Запорожката АЕЦ от електрическата мрежа, предаде БНР.
Най-голямата атомна централа в Европа е под руски контрол от първите месеци на войната, шестте ѝ реактора са изключени, а честите прекъсвания на тока увеличават риска от авария при нужното охлаждане и поддръжка.
Настоящето прекъсване е най-продължителното до момента. Според украинския външен министър Андрий Сибиха, то продължава от 4 дни и причината са руски действия.
Централата се захранва от дизелови генератори, които са снабдени с достатъчно гориво за дълго време, пишат от руското управление на АЕЦ-а, като според тях причината е украинска атака срещу електрическата мрежа във вторник.
Междувременно в нощта на събота, 27 септември, дронове на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) са ударили помпена станция № 1 (НПС Тиньговатово), разположена на на 1000 километра от Украйна, в населеното място Конар, Чувашката република в РФ, съобщава Радио НВ, цитирано от ФОКУС, като се позовава на източници в Службата за сигурност на Украйна.
Председателят на Чувашката република е потвърдил удара. "Нанесени са незначителни щети. Работата на обекта е спряна“, заявява длъжностното лице, добавяйки, че в резултат на удара няма пострадали.
Източниците на украинската медия са добавили, че СБУ е получила потвърждение за попадане в НПС с последващо възникване на пожар. Транспортирането на петрол през станцията засега е преустановено.
Чувашия се намира на около 1200 километра от фронтовата линия в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чакай
Коментиран от #3, #6
18:15 27.09.2025
2 Пич
Коментиран от #25
18:16 27.09.2025
3 🤟🤟🤟
До коментар #1 от "Чакай":и два Искендера да чака от Путин.
18:17 27.09.2025
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
( Га родине гугутката,хахахах)
Коментиран от #29
18:17 27.09.2025
5 име
18:18 27.09.2025
6 име
До коментар #1 от "Чакай":Ама, родните кoзяци казаха, че орешника била стара ракета, от СССР. Без да осмислят, че супер-дупер натовското ПВО даже стари ракети не може да прихване.
Коментиран от #10
18:19 27.09.2025
7 ГЛУПУ ТУПУ ПРОСТУ НАЙВНО
18:20 27.09.2025
8 Хохо Бохо
Коментиран от #31
18:20 27.09.2025
9 Дориана
Коментиран от #32, #33
18:20 27.09.2025
10 Ааа...
До коментар #6 от "име":Супер Дуперите от НАТО прихващат ракети , и още как...
Коментиран от #15, #27
18:27 27.09.2025
11 Браво на президента Зеленски !
Коментиран от #17
18:33 27.09.2025
12 пешо
18:37 27.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вовата съм
18:40 27.09.2025
15 Вовата съм
До коментар #10 от "Ааа...":Аха, даже направо ги хващат ама навръщане
18:42 27.09.2025
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #35
18:43 27.09.2025
17 Мдаа
До коментар #11 от "Браво на президента Зеленски !":По добре да се подсигури с памперси и много дрога наркозависимия евреин МИЛИАРДЕР.
18:44 27.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дудов
Коментиран от #24
18:46 27.09.2025
20 Сатана Z
18:46 27.09.2025
21 Не е за хвалене, зелен
18:48 27.09.2025
22 Бай онзи
18:49 27.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хмм
До коментар #19 от "Дудов":войната е печеливш бизнес, наистина Тръмп изглежда по-загрижен, зеленски и тези отзад са щастливи, че войната продължава и няма да има избори
18:52 27.09.2025
25 Ъхъ
До коментар #2 от "Пич":Да чакат, ще ги получат! Евреите разбраха, че никаква работа не вършат! Айде не никаква, срещу самолети от ВСВ може и да са ефикасни!😂😂😂
А и срещу нашият Първи и Единствен самолет Ф16, също ще са напълно безпомощни😂😂😂
19:02 27.09.2025
26 1111
19:03 27.09.2025
27 Бензъл
До коментар #10 от "Ааа...":То и невидимия беше невидим.Ама сърбите го видяха нали.100 милиарда на момента в коша
19:05 27.09.2025
28 Баш Балък
19:08 27.09.2025
29 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това за крим са болни мечти.Културните хора пишат на български!
Коментиран от #42
19:11 27.09.2025
30 Гошо
19:12 27.09.2025
31 факуса
До коментар #8 от "Хохо Бохо":и то платени авансово,а тез не плащат
19:13 27.09.2025
32 плюс минус права
До коментар #9 от "Дориана":Ама не разбирам как ЕС ще воюва в РФ
Щото натото,САЩ,се отдръпна🤣🤣🤣
19:15 27.09.2025
33 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #9 от "Дориана":Първоисточника за войната са рашистите всичко останало е следтвие.Путин копира хитлер
Коментиран от #44
19:18 27.09.2025
34 Ханс
19:18 27.09.2025
35 Лука
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Злобните копейки бълват змии и гущери
19:22 27.09.2025
36 Георгиев
19:22 27.09.2025
37 ПРОБИТИ ПАТРИОТИ
19:23 27.09.2025
38 Перо
19:27 27.09.2025
39 Сандо
19:28 27.09.2025
40 Йоан Шибанашвили
ПОВЕЧЕТО ОТ КОЙТО СА В ЕВРОСЪЮЗА И МНОГО ПРЕДИ БЪЛГАРИЯ САМО УРКИТЕ НЕЩО НЕ ВДЯВАТ. ЗА ТОВА СИ И ПАТЯТ.
КАКВО ИСКАТ И ТЕ НЕЗНЯТ. РУСНАЦИТЕ НЯМАТ НИЩО НАПРОТИВ УРКИТЕ ДА СА В ЕВРО И СЪЮЗ.НО НЕ И В НАТО.КАТО ДРУГИТЕ РЕСПУБЛИКИ. НАИ ДОБРЕ ДА МАХНАТ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ И ПРАВИТЕЛСТВО.
19:29 27.09.2025
41 ЕЙ ШМЪРКАЧЕВВВ
19:31 27.09.2025
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Кажи го това за българския на оня срсоид дето се е кръстил Костадин.На него правиш ли му забележки?
Крим е бил украински само 23 г.И Това ще е ,а руски ще е до края на света.
19:32 27.09.2025
43 Японеца
19:33 27.09.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Когато си чел само факти ,а не си учил история е нормално да мисли Като тебе
19:34 27.09.2025
45 Много
19:35 27.09.2025
46 2 ПАТРИОТА
19:36 27.09.2025