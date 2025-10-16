Орбан критикува Европа за блокиране на американските усилия за мир в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че усилията на САЩ да посредничат за мир в Украйна са били възпрепятствани от съпротивата на европейските лидери, съобщава MTI, предава Фокус.

По време на пленарната сесия на Постоянната конференция на Унгарската федерация (MAERT) в Будапеща, Орбан отбеляза, че националната политика е сериозно предизвикателство за всяко унгарско правителство, като всяка дума в тази сфера носи значителен риск.

Той посочи, че въпросът за войната и мира в Европа е от първостепенно значение, особено за унгарската общност в Карпатския басейн. „Намираме се в странна война. Европа, по самото си определение, е във война. Европейските лидери говорят за конфликта между Русия и Украйна сякаш е тяхна собствена война“, заяви Орбан.

Премиерът подчерта, че ако европейските лидери не бяха поставили пречки, усилията на американския президент за постигане на мир щяха да бъдат успешни и щеше да бъде постигнато споразумение между Русия, Украйна, Европа и САЩ.