Орбан критикува Европа за блокиране на американските усилия за мир в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че усилията на САЩ да посредничат за мир в Украйна са били възпрепятствани от съпротивата на европейските лидери, съобщава MTI, предава Фокус.
По време на пленарната сесия на Постоянната конференция на Унгарската федерация (MAERT) в Будапеща, Орбан отбеляза, че националната политика е сериозно предизвикателство за всяко унгарско правителство, като всяка дума в тази сфера носи значителен риск.
Той посочи, че въпросът за войната и мира в Европа е от първостепенно значение, особено за унгарската общност в Карпатския басейн. „Намираме се в странна война. Европа, по самото си определение, е във война. Европейските лидери говорят за конфликта между Русия и Украйна сякаш е тяхна собствена война“, заяви Орбан.
Премиерът подчерта, че ако европейските лидери не бяха поставили пречки, усилията на американския президент за постигане на мир щяха да бъдат успешни и щеше да бъде постигнато споразумение между Русия, Украйна, Европа и САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дядо Митьо
15:10 16.10.2025
2 Временното явление ЕС
и англосЪксонските п@ρ@ζити
искат мир !
Коментиран от #4, #12
15:11 16.10.2025
3 Аз съм веган
15:14 16.10.2025
4 .......
До коментар #2 от "Временното явление ЕС":Не забравяйте че Украйна нападна рассия.
Коментиран от #6, #8, #33, #34
15:15 16.10.2025
5 Мунчо
15:16 16.10.2025
6 уКраински гамбит
До коментар #4 от ".......":Путин даже много я жали
блудницата УкраИна
Коментиран от #9, #10
15:20 16.10.2025
7 стоян георгиев
15:21 16.10.2025
8 Ами
До коментар #4 от ".......":Що нападна Донбас? Сега да не реве.
Коментиран от #13, #17
15:21 16.10.2025
9 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #6 от "уКраински гамбит":никога няма да схванете, че дори Украйна да падне, аз пак ще съм на нейна страна. Страната на жертвата, а не на агресора...
Коментиран от #22
15:22 16.10.2025
10 стоян георгиев
До коментар #6 от "уКраински гамбит":Тала е.киев пада в неделя.просто путин чака да му запалят всичките рафинерии за да се ядоса.щял да вкара и армията да воюва.до сега понеже жалеше Украйна воюваше само с клоуни.срга като се ядоса ще видят украинците...хаха
15:22 16.10.2025
11 Pyccкий Карлик
Коментиран от #31
15:23 16.10.2025
12 Саша Грей
До коментар #2 от "Временното явление ЕС":Всеки средно интелигентен и нагоре индивид е наясно, че Европа иска мир, но траен мир, което означава Русия да не може да нападне държавата му. А това не се получава с капитулация на Украйна, защото би означавало двете най-силни армии в Европа (ако не си се сетил Русия + Украйна) на границата на НАТО. Понимаеш? И е пъти по-безболезнено да даваш пари, отколкото пари + жертви.
Толкова е просто!
Коментиран от #14
15:23 16.10.2025
13 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #8 от "Ами":В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. Пу т ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.
Коментиран от #15
15:25 16.10.2025
14 Урсуланчо
До коментар #12 от "Саша Грей":Това ЕнтЕлЕгЕнтно творение по преразказ от ЗОМБИвизора ли е ?
15:27 16.10.2025
15 призна
До коментар #13 от "кАпЙейка с кухая лейка":....Украинската хунта ...Меркелица и баба Пелоси сипризнаха пред цял свят
Коментиран от #18, #19
15:29 16.10.2025
16 Карло☪︎ НacсpaH
15:29 16.10.2025
17 стоян георгиев
До коментар #8 от "Ами":За първи път в историята държава напада собствената си територия а друга идва да я спаси.освен на фен на путлер това няма как да го разкажеш на друг.ще му предизвикаш истеричен пристъп на смях!
Коментиран от #21
15:30 16.10.2025
18 стоян георгиев
До коментар #15 от "призна":Кога да чакаме киев? В неделя добре ли е?
Коментиран от #20
15:30 16.10.2025
19 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #15 от "призна":Та ти не видя ли още преди 3 години, че танкове, самолети и пехота на ЕС нахлуха в Украйна и започнаха убийства, изнасилвания, огромни разрушения, грабене на бяла и черна техника.......??? 😲😲😲 Даже бяха с латинската буква Z , в азбуката на братушките няма такава.......... 😟😟
15:31 16.10.2025
20 стоЕнке
До коментар #18 от "стоян георгиев":Идеално е.
Коментиран от #25
15:32 16.10.2025
21 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
До коментар #17 от "стоян георгиев":наистина копейките сa идиоти! МОже да се спори печели ли Русия, или губи, може да се спори, Украйна справя ли се, или не.... Но за това кой е агресора...... А бе, идиоти!
Коментиран от #28
15:32 16.10.2025
22 Εβροмин ΔиΛ
До коментар #9 от "кАпЙейка с кухая лейка":Поредния защитник на НАТЮ-вската правда !
Колко трогателно 😁
Коментиран от #23
15:33 16.10.2025
23 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #22 от "Εβροмин ΔиΛ":засягат се само виновните еeде расти като тебе.
15:34 16.10.2025
24 Карло☪︎ НacсpaH
Коментиран от #29
15:35 16.10.2025
25 стоян георгиев
До коментар #20 от "стоЕнке":Ок.в неделя путин взема киев.няма какво повече да се разправяме.зеленски е наркоман путин е номер едно.ура ура ура...и орбан да спира руските суровини!
Коментиран от #26
15:35 16.10.2025
26 Ей ляв пипик
До коментар #25 от "стоян георгиев":Хспчетата
15:37 16.10.2025
27 Какъв
15:37 16.10.2025
28 стоян георгиев
До коментар #21 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":Няма за какво да си толерантен с тях.малтретиеай ги.те така са свикнали.като се държиш добре и правиш опити за дискусия си мислят че си невъзпитан.нв ги ли гледаш имат точно три изречения.киев пада зеленски е наркоман и Путин е номер едно.с подобни примати какво да дискутираш?
Коментиран от #40
15:37 16.10.2025
29 ВОЛГИН
До коментар #24 от "Карло☪︎ НacсpaH":ЕВРОДЕПУТАТ С ХИЛЯДИ ЕВРО ЗАПЛАТА НА ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЕС И ЕВРОТО...ДЕБИЛИЗМА ИМ НЯМА КРАЙ!!!
15:38 16.10.2025
30 !!!?
15:39 16.10.2025
31 Моряка
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":А Бандерите- пак Волински кланета на спокойно под чадъра на Европа?
15:43 16.10.2025
32 Томахоук
15:43 16.10.2025
33 Всъщност
До коментар #4 от ".......":Украинската хунта нападна не Русия , а рускоезичното си население !
Коментиран от #36
15:44 16.10.2025
34 Всъщност
До коментар #4 от ".......":Украинската хунта нападна не Русия , а рускоезичното си население !
Коментиран от #35
15:44 16.10.2025
35 стоян георгиев
До коментар #34 от "Всъщност":Кога се случи това?
15:46 16.10.2025
36 .......
До коментар #33 от "Всъщност":Повтарящият се прокремълски дезинформационен разказ за предполагаем геноцид , извършен от Украйна, цели да оправдае пълномащабното руско нахлуване в Украйна и военните престъпления. Няма представена фактическа основа за твърдението, че мобилизацията в Украйна е насочена конкретно срещу рускоезичното население. Безпочвената идея, че Украйна извършва геноцид срещу собственото си население, се афишира от Владимир Путин в речите му . Геноцид е умишленото и систематично унищожаване на група хора поради тяхната етническа принадлежност, националност, религия или раса.В Украйна няма доказателства, че етнически руснаци или рускоговорящи, са преследвани от страна на украинските власти в Донбас или другаде.
15:47 16.10.2025
37 Горски
Коментиран от #38, #39
15:50 16.10.2025
38 Орколюб
До коментар #37 от "Горски":На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Тръмп ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?
Коментиран от #41
15:52 16.10.2025
39 Я верно ли
До коментар #37 от "Горски":Най-сладкото е, че и всички русороби ще плащате ❤
Коментиран от #42
15:54 16.10.2025
40 Моряка
До коментар #28 от "стоян георгиев":Стоянчо нарича другите примати?А дали се е поглеждал на огледало?Това не е обида,само тънък намек.Приматите са почти хора.Само дето не употребяват главни букви.Но след няколко хиляди години еволюция,кой знае .................... .
Коментиран от #43
16:04 16.10.2025
41 Горски
До коментар #38 от "Орколюб":Разбира се, че ще стане, ще ходим по 2 пъти на почивка в годината, нощно тарифа по 0.02 ст, вместо сега по 0.30ст Може някое Белене, ТВУ, че много измет се навъди. Строителни войски за индо - българите, безплатно здравеопазване, че тези болници станаха ООД, ЕООД и ЕТ.
16:06 16.10.2025
42 Горски
До коментар #39 от "Я верно ли":И теб няма да подминат.
16:07 16.10.2025
43 горски
До коментар #40 от "Моряка":Този е нон стоп дежурен и се чуди с кого да се заяде.
16:09 16.10.2025
44 Орбан е мръсник
16:11 16.10.2025