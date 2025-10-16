Новини
Орбан критикува Европа за блокиране на американските усилия за мир в Украйна

16 Октомври, 2025 15:08 741 44

Унгарският премиер заяви, че европейската съпротива е осуетила американската инициатива за прекратяване на конфликта

Орбан критикува Европа за блокиране на американските усилия за мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че усилията на САЩ да посредничат за мир в Украйна са били възпрепятствани от съпротивата на европейските лидери, съобщава MTI, предава Фокус.

По време на пленарната сесия на Постоянната конференция на Унгарската федерация (MAERT) в Будапеща, Орбан отбеляза, че националната политика е сериозно предизвикателство за всяко унгарско правителство, като всяка дума в тази сфера носи значителен риск.

Той посочи, че въпросът за войната и мира в Европа е от първостепенно значение, особено за унгарската общност в Карпатския басейн. „Намираме се в странна война. Европа, по самото си определение, е във война. Европейските лидери говорят за конфликта между Русия и Украйна сякаш е тяхна собствена война“, заяви Орбан.

Премиерът подчерта, че ако европейските лидери не бяха поставили пречки, усилията на американския президент за постигане на мир щяха да бъдат успешни и щеше да бъде постигнато споразумение между Русия, Украйна, Европа и САЩ.


Унгария
  • 1 Дядо Митьо

    12 6 Отговор
    Дъртия лисугер критикува....кога ли ще те качат на въжето маджарите???

    15:10 16.10.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    6 12 Отговор
    Някой вярва ли, че ЕС-то
    и англосЪксонските п@ρ@ζити
    искат мир !

    Коментиран от #4, #12

    15:11 16.10.2025

  • 3 Аз съм веган

    8 4 Отговор
    Жалък като коце цъсото.

    15:14 16.10.2025

  • 4 .......

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Временното явление ЕС":

    Не забравяйте че Украйна нападна рассия.

    Коментиран от #6, #8, #33, #34

    15:15 16.10.2025

  • 5 Мунчо

    8 4 Отговор
    Време е да излезе пияния медведев или чумата чаша Захарова.

    15:16 16.10.2025

  • 6 уКраински гамбит

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от ".......":

    Путин даже много я жали
    блудницата УкраИна

    Коментиран от #9, #10

    15:20 16.10.2025

  • 7 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Орбан да се съобрази с приятеля си тръмп,а не да философства.спирайте руските газови и нефтени доставки !

    15:21 16.10.2025

  • 8 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от ".......":

    Що нападна Донбас? Сега да не реве.

    Коментиран от #13, #17

    15:21 16.10.2025

  • 9 кАпЙейка с кухая лейка

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "уКраински гамбит":

    никога няма да схванете, че дори Украйна да падне, аз пак ще съм на нейна страна. Страната на жертвата, а не на агресора...

    Коментиран от #22

    15:22 16.10.2025

  • 10 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "уКраински гамбит":

    Тала е.киев пада в неделя.просто путин чака да му запалят всичките рафинерии за да се ядоса.щял да вкара и армията да воюва.до сега понеже жалеше Украйна воюваше само с клоуни.срга като се ядоса ще видят украинците...хаха

    15:22 16.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    8 6 Отговор
    Русия се изтегля, плаща Репарации, съд за Путин, Маша, Песков и Лавров, настъпва Мир 👍

    Коментиран от #31

    15:23 16.10.2025

  • 12 Саша Грей

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Временното явление ЕС":

    Всеки средно интелигентен и нагоре индивид е наясно, че Европа иска мир, но траен мир, което означава Русия да не може да нападне държавата му. А това не се получава с капитулация на Украйна, защото би означавало двете най-силни армии в Европа (ако не си се сетил Русия + Украйна) на границата на НАТО. Понимаеш? И е пъти по-безболезнено да даваш пари, отколкото пари + жертви.
    Толкова е просто!

    Коментиран от #14

    15:23 16.10.2025

  • 13 кАпЙейка с кухая лейка

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. Пу т ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.

    Коментиран от #15

    15:25 16.10.2025

  • 14 Урсуланчо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Саша Грей":

    Това ЕнтЕлЕгЕнтно творение по преразказ от ЗОМБИвизора ли е ?

    15:27 16.10.2025

  • 15 призна

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "кАпЙейка с кухая лейка":

    ....Украинската хунта ...Меркелица и баба Пелоси сипризнаха пред цял свят

    Коментиран от #18, #19

    15:29 16.10.2025

  • 16 Карло☪︎ НacсpaH

    1 4 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!

    15:29 16.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    За първи път в историята държава напада собствената си територия а друга идва да я спаси.освен на фен на путлер това няма как да го разкажеш на друг.ще му предизвикаш истеричен пристъп на смях!

    Коментиран от #21

    15:30 16.10.2025

  • 18 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "призна":

    Кога да чакаме киев? В неделя добре ли е?

    Коментиран от #20

    15:30 16.10.2025

  • 19 кАпЙейка с кухая лейка

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "призна":

    Та ти не видя ли още преди 3 години, че танкове, самолети и пехота на ЕС нахлуха в Украйна и започнаха убийства, изнасилвания, огромни разрушения, грабене на бяла и черна техника.......??? 😲😲😲 Даже бяха с латинската буква Z , в азбуката на братушките няма такава.......... 😟😟

    15:31 16.10.2025

  • 20 стоЕнке

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Идеално е.

    Коментиран от #25

    15:32 16.10.2025

  • 21 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    наистина копейките сa идиоти! МОже да се спори печели ли Русия, или губи, може да се спори, Украйна справя ли се, или не.... Но за това кой е агресора...... А бе, идиоти!

    Коментиран от #28

    15:32 16.10.2025

  • 22 Εβροмин ΔиΛ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "кАпЙейка с кухая лейка":

    Поредния защитник на НАТЮ-вската правда !
    Колко трогателно 😁

    Коментиран от #23

    15:33 16.10.2025

  • 23 кАпЙейка с кухая лейка

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Εβροмин ΔиΛ":

    засягат се само виновните еeде расти като тебе.

    15:34 16.10.2025

  • 24 Карло☪︎ НacсpaH

    1 1 Отговор
    Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    Коментиран от #29

    15:35 16.10.2025

  • 25 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоЕнке":

    Ок.в неделя путин взема киев.няма какво повече да се разправяме.зеленски е наркоман путин е номер едно.ура ура ура...и орбан да спира руските суровини!

    Коментиран от #26

    15:35 16.10.2025

  • 26 Ей ляв пипик

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Хспчетата

    15:37 16.10.2025

  • 27 Какъв

    1 1 Отговор
    мир бълнуваш бе,русофилитико!?

    15:37 16.10.2025

  • 28 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":

    Няма за какво да си толерантен с тях.малтретиеай ги.те така са свикнали.като се държиш добре и правиш опити за дискусия си мислят че си невъзпитан.нв ги ли гледаш имат точно три изречения.киев пада зеленски е наркоман и Путин е номер едно.с подобни примати какво да дискутираш?

    Коментиран от #40

    15:37 16.10.2025

  • 29 ВОЛГИН

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    ЕВРОДЕПУТАТ С ХИЛЯДИ ЕВРО ЗАПЛАТА НА ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЕС И ЕВРОТО...ДЕБИЛИЗМА ИМ НЯМА КРАЙ!!!

    15:38 16.10.2025

  • 30 !!!?

    1 1 Отговор
    Орбан защо не критикува Тръмп за намеренията му да достави "Томахоук" на "зеления"...ей голямо леке е този !

    15:39 16.10.2025

  • 31 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    А Бандерите- пак Волински кланета на спокойно под чадъра на Европа?

    15:43 16.10.2025

  • 32 Томахоук

    2 1 Отговор
    Пак мъка за копейките! Част от техните данъци ще отиват за покупката на оръжие, което ще се ползва срещу любимата им раша...

    15:43 16.10.2025

  • 33 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от ".......":

    Украинската хунта нападна не Русия , а рускоезичното си население !

    Коментиран от #36

    15:44 16.10.2025

  • 34 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от ".......":

    Украинската хунта нападна не Русия , а рускоезичното си население !

    Коментиран от #35

    15:44 16.10.2025

  • 35 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Всъщност":

    Кога се случи това?

    15:46 16.10.2025

  • 36 .......

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Всъщност":

    Повтарящият се прокремълски дезинформационен разказ за предполагаем геноцид , извършен от Украйна, цели да оправдае пълномащабното руско нахлуване в Украйна и военните престъпления. Няма представена фактическа основа за твърдението, че мобилизацията в Украйна е насочена конкретно срещу рускоезичното население. Безпочвената идея, че Украйна извършва геноцид срещу собственото си население, се афишира от Владимир Путин в речите му . Геноцид е умишленото и систематично унищожаване на група хора поради тяхната етническа принадлежност, националност, религия или раса.В Украйна няма доказателства, че етнически руснаци или рускоговорящи, са преследвани от страна на украинските власти в Донбас или другаде.

    15:47 16.10.2025

  • 37 Горски

    1 0 Отговор
    Тръмп ще създаде „фонд за победа“ за Украйна с финансиране от митата срещу Китай.... - обещаната чуждестранната помощ засега е предимно като "на сватба". САЩ успешно убиват Европа, продават й оръжия, а Европа плаща за тях. Рюте тържествено обяви изпращането на първия пакет с помощ, а Урсула заговори за милиони и милиарди и помощта за Украйна се срина. Общият обем на помощта е спаднал в сравнение с първата половина на 2025 г., почти наполовина.

    Коментиран от #38, #39

    15:50 16.10.2025

  • 38 Орколюб

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Тръмп ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?

    Коментиран от #41

    15:52 16.10.2025

  • 39 Я верно ли

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    Най-сладкото е, че и всички русороби ще плащате ❤

    Коментиран от #42

    15:54 16.10.2025

  • 40 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Стоянчо нарича другите примати?А дали се е поглеждал на огледало?Това не е обида,само тънък намек.Приматите са почти хора.Само дето не употребяват главни букви.Но след няколко хиляди години еволюция,кой знае .................... .

    Коментиран от #43

    16:04 16.10.2025

  • 41 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Орколюб":

    Разбира се, че ще стане, ще ходим по 2 пъти на почивка в годината, нощно тарифа по 0.02 ст, вместо сега по 0.30ст Може някое Белене, ТВУ, че много измет се навъди. Строителни войски за индо - българите, безплатно здравеопазване, че тези болници станаха ООД, ЕООД и ЕТ.

    16:06 16.10.2025

  • 42 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Я верно ли":

    И теб няма да подминат.

    16:07 16.10.2025

  • 43 горски

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Моряка":

    Този е нон стоп дежурен и се чуди с кого да се заяде.

    16:09 16.10.2025

  • 44 Орбан е мръсник

    1 1 Отговор
    Толкоз!

    16:11 16.10.2025

