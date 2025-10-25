Новини
The Wall Street Journal: Тръмп планира нов военен флот от 300 кораба, способен да се противопостави на Китай

The Wall Street Journal: Тръмп планира нов военен флот от 300 кораба, способен да се противопостави на Китай

25 Октомври, 2025 18:10, обновена 25 Октомври, 2025 18:14 903 30

Дискусиите по темата са в начален етап, отбелязва изданието

The Wall Street Journal: Тръмп планира нов военен флот от 300 кораба, способен да се противопостави на Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да обнови ВМС на страната и да ги превърне в „Златен флот“, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според източниците, представители на Белия дом и ВМС обсъждат възможността за замяна на съществуващия флот с нов, който би бил по-способен да противодейства на Китай и потенциални заплахи. Изданието отбелязва, че дискусиите са в начален етап с участието на Тръмп.

В момента ВМС на САЩ се състоят предимно от разрушители, крайцери, самолетоносачи, подводници и десантни кораби, отбелязва вестникът. Очаква се „Златният флот“ да включва големи военни кораби, въоръжени с ракети с голям обсег.

Освен това Белият дом и Пентагонът са започнали дискусии за създаването на нов, тежко брониран кораб, способен да носи хиперзвукови ракети.

Вашингтон очаква флотът да се състои от 280 до 300 кораба, както и „голям брой безпилотни плавателни съдове“. Изданието не предоставя график за този план или неговата цена.


САЩ
Оценка 1.3 от 16 гласа.
Оценка 1.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Страшно е

    8 26 Отговор
    Днес излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

    Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.

    И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
    Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.

    „Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.

    И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.

    Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.

    Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят

    Коментиран от #5, #6, #8, #10, #13

    18:15 25.10.2025

  • 2 Тия

    26 5 Отговор
    Говедата не може да случат на президент , и те това е ! Кой алтав , кой дементен , кой хвалипръцко , кой сексуален маниак , кои обратен сексуален маниак...

    18:19 25.10.2025

  • 3 ФАКТ

    9 16 Отговор
    Алед санкциите на Лукойл и Росснефт, Джуджето днес развя бялата кърпа и иска спиране на войната.

    Коментиран от #9

    18:20 25.10.2025

  • 4 Пуслер

    8 13 Отговор
    Спрете войната!

    18:20 25.10.2025

  • 5 Санитар от Луково. Кар Луково!

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Страшно е":

    Дай телефона и по бързо кусай макароните, че като те тресна с палката по главата...

    Коментиран от #16

    18:21 25.10.2025

  • 6 Остави тая песен

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Страшно е":

    Ти на кого вярваш, братчед, на медиите ли, не ги слушай.
    Ще видиш как да края на годината всичко ще си дойде на място, вийната ще свърши, а чичо Дончо ще си получи нобела.

    18:22 25.10.2025

  • 7 Съдията Дред 😉

    9 9 Отговор
    Администрацията на президента Доналд Тръмп е подготвила допълнителни санкции срещу ключови области на руската икономика, ако Владимир Путин продължи да отлага прекратяването на войната срещу Украйна.
    Някои от допълнителните санкции, които САЩ са подготвили, са насочени срещу банковия сектор на Русия и инфраструктурата, използвана за доставяне на петрол до пазара, са заявили двама източника.

    Миналата седмица украински служители са предложили на САЩ конкретни идеи, сред които мерки за отрязване на всички руски банки от системата SWIFT. Засега не е ясно доколко сериозно се разглеждат тези предложения.

    Коментиран от #17

    18:22 25.10.2025

  • 8 Радио Елто

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Страшно е":

    С Какво е Пълна Устата На Господина

    Коментиран от #12

    18:22 25.10.2025

  • 9 Санкциите

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    са за Европа, бе. Пак ли не схващаш.

    18:24 25.10.2025

  • 10 Икономист

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Страшно е":

    Цуцци ,никъв ...й не става от теб,с КПД 0.1% си ,виж колко спам изреди за някви си жалки 25ст на пост ,а за същото време можеше 8пъти Слава Украине да постнеш и дръпнеш 2кинта или 1 €врак .Направо не знам откъде ви набират рикруутърите на Ммонн Галя такива Утре Пацци ,ако аз съм ви шеф веднага кой откъде е и обратно по кофите .

    Коментиран от #28

    18:24 25.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    13 4 Отговор
    АМА ВИ ТРЯБВА СТОМАНА И ЧИПОВЕ...ОТ КИТАЙ!

    18:24 25.10.2025

  • 12 Страшно е

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Радио Елто":

    Със бяло сладко с консистенция на силикон мммммм.....

    18:25 25.10.2025

  • 13 Радио Елто

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Страшно е":

    господин Путин е Агент на Запада и САЩ след Сталин никой не е пратил в отвъдното толкова Раши💯🖐🤟🤞✌️

    Коментиран от #15

    18:26 25.10.2025

  • 14 О,чуден

    2 1 Отговор
    Абе тези нищо ли не прихванаха от войната в Украйна че ще строят неподвижни цели ?! Украинците натикаха руския флот в Новоросийск да го пазят с ПВО, тези сладури се чудят как да напълнят гушите на военния комплекс.

    18:27 25.10.2025

  • 17 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Съдията Дред 😉":

    Доналд Тръмп е проститутка на сатанинския нацистки хазарски коварен Израел.

    18:32 25.10.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    8 2 Отговор
    Свърши се вече късно е.. изтървахте му края на Китай 😉😘😜

    18:32 25.10.2025

  • 19 О Густо Майна Филибето

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Варненец":

    Сусс бре ,дррррт паткан гагауз !

    Коментиран от #22, #24

    18:33 25.10.2025

  • 20 Хи хи хи

    5 3 Отговор
    Китаеца вече е направил 600 Ама бай Дончо е планирал 300.....

    18:33 25.10.2025

  • 21 Санитар от Луково. Кар Луково!

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Варненец":

    Цезаре , излизай от шкафа ! Докога ще ти обяснявам че това не е бойна колесница !

    18:35 25.10.2025

  • 23 Ами

    4 1 Отговор
    За Гренландия кой знай какви големи кораби, едва ли ще му трябват.
    За Канада пък, въобще няма да му трябват кораби на Тръмп.
    Така, че могат да икономисат някой долар от и без това изпразнената хазна.
    Иначе комисионните от подобна сделка, наистина ще са доста тлъсти :)

    18:37 25.10.2025

  • 24 Густо Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "О Густо Майна Филибето":

    Бяхме група пловдивчани дето следвахме във Варна за девет семестъра успяхме да вкараме голяма част от туземците в пътя и да им подобрим расата.
    С Кореняците варненци нямаше проблеми. Бяха сравнително интелигентни. Но с пришълците от околните села, дето и досега се наричат "варненци" нямаше никакъв шанс

    18:57 25.10.2025

  • 25 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Малки, бързи, автономни, евтини подводни дронове ще ги занулят за нула време и край с хегемонията. Танкове, бомбардировачи, самолети, вертолети вече са лесна плячка за дронове от алиекспрес.

    18:58 25.10.2025

  • 26 Дребни проблеми

    1 1 Отговор
    От къде ресурси, пари, части и обучени работници, за да го построи, китайци ли ще внася?

    19:09 25.10.2025

  • 27 ТРЪМПИ

    2 1 Отговор
    Обаче ще ги поръча в Китай да му ги построят.

    19:09 25.10.2025

  • 28 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Икономист":

    До 10 ком - другар явно ти е настръхнал косъма като си прочел коментара и освен да го обиждаш нищо съществено като аргументи

    19:26 25.10.2025

  • 29 Водняк

    0 0 Отговор
    Хайде да бълбукаме двамина

    19:29 25.10.2025

  • 30 Ролан

    0 0 Отговор
    Докато американците построят 300-те кораба,китайците ще излезнат в отпуск за да ги чакат,отивайки на Малдивите!)))))

    19:29 25.10.2025