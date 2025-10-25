The Wall Street Journal: Тръмп планира нов военен флот от 300 кораба, способен да се противопостави на Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да обнови ВМС на страната и да ги превърне в „Златен флот“, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според източниците, представители на Белия дом и ВМС обсъждат възможността за замяна на съществуващия флот с нов, който би бил по-способен да противодейства на Китай и потенциални заплахи. Изданието отбелязва, че дискусиите са в начален етап с участието на Тръмп.

В момента ВМС на САЩ се състоят предимно от разрушители, крайцери, самолетоносачи, подводници и десантни кораби, отбелязва вестникът. Очаква се „Златният флот“ да включва големи военни кораби, въоръжени с ракети с голям обсег.

Освен това Белият дом и Пентагонът са започнали дискусии за създаването на нов, тежко брониран кораб, способен да носи хиперзвукови ракети.

Вашингтон очаква флотът да се състои от 280 до 300 кораба, както и „голям брой безпилотни плавателни съдове“. Изданието не предоставя график за този план или неговата цена.