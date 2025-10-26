Новини
Руска атака порази два многоетажни блока в Киев, ранените са 26. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Руска атака порази два многоетажни блока в Киев, ранените са 26. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта

26 Октомври, 2025 04:48, обновена 26 Октомври, 2025 07:04 2 078 75

  • киев-
  • кличко-
  • война-
  • русия-
  • украйна-
  • атака

Украйна и Великобритания се споразумяха да произвеждат заедно дронове прехващачи

Руска атака порази два многоетажни блока в Киев, ранените са 26. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на ранените след руското въздушно нападение с дронове, при което бяха поразени два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев, нарасна на 26, предаде ДПА.

Сред тях има 6 деца. В по-ранна публикация в социалната мрежа "Инстаграм" киевската градска военна администрация бе съобщила, че има 14 ранени, сред които 4 деца.

Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).

Тази нощ ПВО на Русия свали 82 украински дрона над различни области на страната, предадоха от Министерството на отбраната.

30 от тях са обезвредени на територията на Брянска област, а 26 - на Тулска

Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".

"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.

Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.

По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.

Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    40 54 Отговор
    Руските фашисти и нeкадърници не могат 3 години и половина да превземат 30% от Донбас и затова тероризират украинските градове с бомбите и ракетите си...

    Коментиран от #3, #53

    03:58 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сесесере

    35 24 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Някой пак е бил пиян, докато е настройвал ракетата!

    Коментиран от #42

    04:10 26.10.2025

  • 4 хихи

    39 31 Отговор
    А загинали брадати дечица с наци татуировки има ли?
    А НАТОвски войници дошли на спа в Киев?

    Коментиран от #9

    04:11 26.10.2025

  • 5 Истина и лъжи

    40 29 Отговор
    Русия е надеждата на света! А лъжите и пропагандата бесните кучета да си ги заврат отзад.

    Коментиран от #7

    04:11 26.10.2025

  • 6 Изключително неизключителните

    36 27 Отговор
    кравари, изостанали технологично поне с десетилетие, загубиха и тази си война... Дементният трамп ежедневно повтаря, че това е война на предшественика му Спящия Джо... Е, сега вече е война и на Новата деменция.

    Коментиран от #8

    04:16 26.10.2025

  • 7 Поплачи си копейко мaлoyмна!

    24 29 Отговор

    До коментар #5 от "Истина и лъжи":

    Друго и без това не можеш да направиш.

    04:17 26.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Защо

    10 18 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    само два ????

    04:20 26.10.2025

  • 10 И Киев е Руски

    23 19 Отговор
    Добре е денят ти да започне с благи новини

    Коментиран от #12

    04:21 26.10.2025

  • 11 Ха-ха-ха

    34 7 Отговор
    Нали това искаха украинците когато си избраха Бандера за национален герой. Защо се оплакват.

    04:28 26.10.2025

  • 12 Пyт"ката HaMa"йка ти е руска

    12 19 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Смени си ника!

    04:29 26.10.2025

  • 13 Поради бясната русофобия

    24 29 Отговор
    Озьбените кучета и този път си счупиха зъбите.

    Коментиран от #16, #25

    04:34 26.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дедоларизацията

    15 18 Отговор
    Хубаво е, че и Тръмп, и предшественика му, водят бившата империя към необратим упадък.

    04:40 26.10.2025

  • 16 Кои са тези кучета, а мaлoyмник?

    21 20 Отговор

    До коментар #13 от "Поради бясната русофобия":

    Пак си преял с рускиФекалии

    Коментиран от #46

    04:40 26.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ванко 1Пуканката

    14 7 Отговор
    Седерастите сте автентични отрепки!

    05:05 26.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Украинските олигофрени

    13 8 Отговор
    пак са яли бой до посране! ГУТ!

    Коментиран от #23

    05:12 26.10.2025

  • 22 Ако има по-голями катили от

    13 7 Отговор
    Бг седерастите, това са укро- седерунгелите. Седерастията в цял свят трябва да се изтребва до корен...

    05:17 26.10.2025

  • 23 По себе си ли съдиш?

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Украинските олигофрени":

    Явно е било брутално?

    05:50 26.10.2025

  • 24 Кофти е,

    11 2 Отговор
    но няма как.
    Който му знае много човката, му пати много тиквата.
    Празната.

    06:03 26.10.2025

  • 25 Уточнявай кучетата, копейко мaлoyмна

    13 12 Отговор

    До коментар #13 от "Поради бясната русофобия":

    Вие русофилите например сте уличниПомияри.

    06:10 26.10.2025

  • 26 Рублевка

    12 10 Отговор
    Ударили са нелегален апартамент на Буданов. Урки, внимавайте, кои са съседите ви📡❗🐖🖕👺

    Коментиран от #27

    06:10 26.10.2025

  • 27 Ударили са те по кривата

    11 10 Отговор

    До коментар #26 от "Рублевка":

    русофилска кратуна.

    06:12 26.10.2025

  • 28 Българин .

    11 3 Отговор
    Браво. Утре пак! Баба Меца. ЯКОКЛЕЦА!

    06:16 26.10.2025

  • 29 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Най важното е, че пълни вагони и камази с грузя 200 не спират да вървят към блатата 4та година и крематорките пушат 24/7, а вие бълнувайте въргалайки се прегладнели в тинята.

    06:20 26.10.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    5 9 Отговор
    1991г Щатити за Три Дня унищожиха цялата инфраструктура на Югославия и я разтуриха, ру3ките немоглики Четири Года пукат кьорфишеци в Украйна и се запнали като магарета на мост. Пълни несчастници 😄👎

    Коментиран от #32, #60

    06:27 26.10.2025

  • 31 русийката прави това

    2 6 Отговор
    което може да прави най-добре - да убива

    06:34 26.10.2025

  • 32 Важното, че

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Се лее в изобилие руска кръв, а не Западна.Има още много крепостни ушанки за отстрелване.

    06:37 26.10.2025

  • 33 Рублевка

    7 4 Отговор
    Зандан не пострада в жилището си, Зельонски е купил на майка си апартамент в Абудаби за 2,5 милиона долара.

    06:37 26.10.2025

  • 34 точно така е

    2 9 Отговор
    С всеки изминал ден от войната в Украйна, света става все по-добро място за живот. Путин направи това за Русия, което дори и най-големия враг на страната не си го е и мечтал. Безвъзвратно унищожава по над 1000 руснаци на ден. Американците ще му издигнат паметник. В цял ръст!

    06:40 26.10.2025

  • 35 Рублевка

    3 8 Отговор
    Онаа пияната от пасьола спомена ли дали ще има бензин за коледа в свърхдържавата с менделеевата таблица!

    06:40 26.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Факт

    2 3 Отговор
    Изглежда, Кремъл се готви да промени курса си!
    Главният кремълски рупор Владимир Соловьов за първи път публично засегна темата за украинското население в ефира си. Той заговори за това, при какви условия би трябвало да работи т.нар. „руска администрация“, ако ѝ се удаде да завземе Запорожие — град с население над един милион души. По думите му, руската страна би трябвало да поеме грижата за два милиона украинци, които живеят в Запорожие и областта: да ги храни, да изплаща социални помощи, да осигурява комунални услуги. Освен това, ще е необходимо да се възстановят заводи, фабрики, предприятия — всичко, което войната е разрушила. А това, според пропагандиста, ще изисква трилионни разходи от руския бюджет. Ако към това се добави и Херсон с областта, целият „проект по присъединяването на Запорожие и Херсонщина“ става за Русия просто непосилен — икономически непоносим и напълно безперспективен.
    Соловьов също така подчерта, че всяка „руска администрация“ би трябвало да работи в условията на тотална омраза от местното население, постоянни диверсии и терористични актове. Това означава, че за контрола на региона ще трябва да се поддържа огромна военна групировка, която също трябва да бъде хранена, снабдявана и издържана. Любопитно е, че Соловьов само очерта тази тема, но не я разви в студиото с експерти — нещо нетипично за него. Този предпазлив подход може да означава, че думите му са били внимателно съгласувани с администрацията на Кремъл.
    И ако това е така,

    Коментиран от #38, #50

    06:50 26.10.2025

  • 38 голем смех

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    И аз чух, че Запада се надпреварва да окупира русийката, че да изплаща пенсиите на мужиците в долари. Не ли?

    06:53 26.10.2025

  • 39 Нетаняху!

    6 1 Отговор
    Ай молим ви се,не ми губете времето,с некви си дреболии...!

    06:53 26.10.2025

  • 40 Скритите между

    7 2 Отговор
    блоковете укро нацистки ПВО системи до това водят. Когато си тъп и proсt до това се стига. Още в началото им казаха, че ракетите на ПВО летят по права траектория до целта, когато си сложил установките между блоковете, траекторията минава през тях. Поредните укро нацистки драсканици и квичене та.

    Коментиран от #44

    06:54 26.10.2025

  • 41 Рублевка

    7 0 Отговор
    Не са само два апартамента. Направо са скъсали трътките на урките. Цяла нощ са спали в метрото а на сутринта са чистили стъкла и са заковали счупените прозорци с шперплат. Вътре тъмно и студено, защото няма ток, няма прозорци и няма отопление! Честито на печелившите!

    06:55 26.10.2025

  • 42 (О)чуден!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сесесере":

    Нима ракетите се...,,настройват"...?!

    06:55 26.10.2025

  • 43 Наташа Шевчук

    6 1 Отговор
    Това е отново резултат от ПВО на укронациките - важното е да няма държава украйна - тогава ние всички ще живеем по-добре.

    06:56 26.10.2025

  • 44 брях

    0 4 Отговор

    До коментар #40 от "Скритите между":

    Руските ПВО в полето ли са?
    Чух че и по покривите на министерствата в Москва ги дислоцирали. Да не хабят допълнително Томахавки украинците.

    06:56 26.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Игнат Селсшчук

    6 1 Отговор
    Ако няма украйна на картата ние всички ще живеем по-добре и по-богато!

    Коментиран от #48, #51

    07:00 26.10.2025

  • 48 вие руските

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Игнат Селсшчук":

    кога сте живели свободно и богато?

    Коментиран от #54

    07:01 26.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Рублевка

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Никакво възстановяване! Урките в Сибир сами ще си насекат дървета за бараките. За храна брашнена каша, от фуражно жито, като за свинете. Да копат руди и въглища за Запада. Кой не копа, няма каша! Охраната там е лесна. Който бяга лятото се дави в блатото. Зиме вълците. Само сталински ГУЛАГ за убийците на руснаци!❗❗❗

    07:03 26.10.2025

  • 51 Да живей братски Белорус

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Игнат Селсшчук":

    Ситуацията принуждава Русия да възобнови вноса на бензин от чужбина, което е нещо ново след 1990-те години.
    Източници на внос

    Китай, Южна Корея и Сингапур: Русия планира да купува около 150 000 тона горива месечно от тези страни.
    Беларус: Вносът от Беларус ще се увеличи значително, от 45 000 тона през септември до 300 000 тона.

    Коментиран от #55, #59, #64

    07:03 26.10.2025

  • 52 Поразени са

    7 1 Отговор
    Два многоетажни блока, пълни с малки натовчета с автоматчета.

    07:04 26.10.2025

  • 53 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Но превзеха 30% не от Домбас а от територията на Украйна

    Коментиран от #61

    07:04 26.10.2025

  • 54 Рублевка

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "вие руските":

    Винаги по-свободни и по-богати от робите в Дунавския вилает и Делиормана!

    Коментиран от #63

    07:05 26.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Василев

    5 0 Отговор
    Ей, тия алкохолици от украинското ПВО така и не се научиха да стрелят с американските ракети.

    07:08 26.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тишо културиста

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това е 100%, но още копейките не могат да го проумеят с празните си кратуни!

    Коментиран от #71

    07:09 26.10.2025

  • 59 ЯСНО!

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":

    Прочел си го от ,,БесАрабски фронт",с автор-Маломуж Огризенко...!

    Коментиран от #67

    07:09 26.10.2025

  • 60 Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Точно така е. Отстреляха пътнически влакове, автобуси жилищни сгради, хора. В Окраина е различно.
    В статията е отбелязана еврнтуалната разходна част ако Русия превземе области Херсон, цялото Запорожие, Харков. Не са отбелязали приходната част. Разбира се ще има сътресение. Но си заслужава да си прибереш своите и да не са под ботуша на Бандера.

    07:10 26.10.2025

  • 61 Българка 😺-Маца

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Така е":

    Нищо не са взели крепостните, а над милион вече са при кабзон!

    07:10 26.10.2025

  • 62 Софиянец

    1 2 Отговор
    Като ръгаш ПВО между блокове така става 😂

    Коментиран от #65

    07:10 26.10.2025

  • 63 брей

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Рублевка":

    Монголоида знаел каквоп е Делиорман. От там ли списваш? Чух че Турция пропищяла от никнещите като гъби руски квартали в турските градове, заради които цените на имотите ударили тавана.

    Коментиран от #66

    07:11 26.10.2025

  • 64 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":

    Ще живее на бунището при пияната матушка и копейките гладни!

    07:11 26.10.2025

  • 65 защо

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Софиянец":

    вие в полето ли го ръгате?

    Коментиран от #69

    07:11 26.10.2025

  • 66 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "брей":

    Отдавна ватите не купуват имоти в Турция, нямат денги вече, само девушките шетат там за по 10 долара на сеанс!

    Коментиран от #70

    07:13 26.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Тишо културиста":

    Тук на запад е пълно с тротинетки. Карат ги предимно мигранти и забулени мигрантки с големи диференциали. Като ходя на разходка профучават, ще ме завлекат! Всеки ден някой блъска някоя кола да пробва кой е по-корав! Срещат се и електрически колелета с дебели гуми като на мотопед. Питах продавача в магазин за колелета, каза че са китайски за еднократна употреба. Не подлежат на ремонт. Иначе бягат много!

    07:15 26.10.2025

  • 69 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "защо":

    В блатата живота струва колкото кибрит, там няма значение къде е ПВОто, важното е бункера да е цял!

    Коментиран от #72

    07:15 26.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тишо културиста":

    Илиане ,наред ли е асансьора във Военния Блок -София Изток ?Имам предвид скоро падал ли е с пътници ?

    07:18 26.10.2025

  • 72 Пастор илиан илиин

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Софиянец":

    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .

    Коментиран от #74

    07:19 26.10.2025

  • 73 Делиорманци!

    1 1 Отговор
    Не завиждайте на руснаците, че имат повече пари от вас и на рускините, че са бели и красиви. Завистта е смъртен грях!

    Коментиран от #75

    07:21 26.10.2025

  • 74 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Пастор илиан илиин":

    Хахаха! Разсмя ме! Урките да ги качват в свински вагони и в Сибир!

    07:23 26.10.2025

  • 75 aай ай ай

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Делиорманци!":

    Ой как хочется, ой ой ой. Ииииих!

    Минималната зарплата в Болгарии е колкото средната в Могучая. Не знам защо тъй получается.

    07:23 26.10.2025

