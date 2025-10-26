Руска атака порази два многоетажни блока в Киев, ранените са 26. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта

Броят на ранените след руското въздушно нападение с дронове, при което бяха поразени два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев, нарасна на 26, предаде ДПА.
Сред тях има 6 деца. В по-ранна публикация в социалната мрежа "Инстаграм" киевската градска военна администрация бе съобщила, че има 14 ранени, сред които 4 деца.
Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.
"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.
В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).
Тази нощ ПВО на Русия свали 82 украински дрона над различни области на страната, предадоха от Министерството на отбраната.
30 от тях са обезвредени на територията на Брянска област, а 26 - на Тулска
Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".
"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.
Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.
По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.
Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #3, #53
03:58 26.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сесесере
До коментар #1 от "Факт":Някой пак е бил пиян, докато е настройвал ракетата!
Коментиран от #42
04:10 26.10.2025
4 хихи
А НАТОвски войници дошли на спа в Киев?
Коментиран от #9
04:11 26.10.2025
5 Истина и лъжи
Коментиран от #7
04:11 26.10.2025
6 Изключително неизключителните
Коментиран от #8
04:16 26.10.2025
7 Поплачи си копейко мaлoyмна!
До коментар #5 от "Истина и лъжи":Друго и без това не можеш да направиш.
04:17 26.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Защо
До коментар #4 от "хихи":само два ????
04:20 26.10.2025
10 И Киев е Руски
Коментиран от #12
04:21 26.10.2025
11 Ха-ха-ха
04:28 26.10.2025
12 Пyт"ката HaMa"йка ти е руска
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Смени си ника!
04:29 26.10.2025
13 Поради бясната русофобия
Коментиран от #16, #25
04:34 26.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дедоларизацията
04:40 26.10.2025
16 Кои са тези кучета, а мaлoyмник?
До коментар #13 от "Поради бясната русофобия":Пак си преял с рускиФекалии
Коментиран от #46
04:40 26.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ванко 1Пуканката
05:05 26.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Украинските олигофрени
Коментиран от #23
05:12 26.10.2025
22 Ако има по-голями катили от
05:17 26.10.2025
23 По себе си ли съдиш?
До коментар #21 от "Украинските олигофрени":Явно е било брутално?
05:50 26.10.2025
24 Кофти е,
Който му знае много човката, му пати много тиквата.
Празната.
06:03 26.10.2025
25 Уточнявай кучетата, копейко мaлoyмна
До коментар #13 от "Поради бясната русофобия":Вие русофилите например сте уличниПомияри.
06:10 26.10.2025
26 Рублевка
Коментиран от #27
06:10 26.10.2025
27 Ударили са те по кривата
До коментар #26 от "Рублевка":русофилска кратуна.
06:12 26.10.2025
28 Българин .
06:16 26.10.2025
29 Последния Софиянец
06:20 26.10.2025
30 Pyccкий Карлик
Коментиран от #32, #60
06:27 26.10.2025
31 русийката прави това
06:34 26.10.2025
32 Важното, че
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":Се лее в изобилие руска кръв, а не Западна.Има още много крепостни ушанки за отстрелване.
06:37 26.10.2025
33 Рублевка
06:37 26.10.2025
34 точно така е
06:40 26.10.2025
35 Рублевка
06:40 26.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Факт
Главният кремълски рупор Владимир Соловьов за първи път публично засегна темата за украинското население в ефира си. Той заговори за това, при какви условия би трябвало да работи т.нар. „руска администрация“, ако ѝ се удаде да завземе Запорожие — град с население над един милион души. По думите му, руската страна би трябвало да поеме грижата за два милиона украинци, които живеят в Запорожие и областта: да ги храни, да изплаща социални помощи, да осигурява комунални услуги. Освен това, ще е необходимо да се възстановят заводи, фабрики, предприятия — всичко, което войната е разрушила. А това, според пропагандиста, ще изисква трилионни разходи от руския бюджет. Ако към това се добави и Херсон с областта, целият „проект по присъединяването на Запорожие и Херсонщина“ става за Русия просто непосилен — икономически непоносим и напълно безперспективен.
Соловьов също така подчерта, че всяка „руска администрация“ би трябвало да работи в условията на тотална омраза от местното население, постоянни диверсии и терористични актове. Това означава, че за контрола на региона ще трябва да се поддържа огромна военна групировка, която също трябва да бъде хранена, снабдявана и издържана. Любопитно е, че Соловьов само очерта тази тема, но не я разви в студиото с експерти — нещо нетипично за него. Този предпазлив подход може да означава, че думите му са били внимателно съгласувани с администрацията на Кремъл.
И ако това е така,
Коментиран от #38, #50
06:50 26.10.2025
38 голем смех
До коментар #37 от "Факт":И аз чух, че Запада се надпреварва да окупира русийката, че да изплаща пенсиите на мужиците в долари. Не ли?
06:53 26.10.2025
39 Нетаняху!
06:53 26.10.2025
40 Скритите между
Коментиран от #44
06:54 26.10.2025
41 Рублевка
06:55 26.10.2025
42 (О)чуден!
До коментар #3 от "Сесесере":Нима ракетите се...,,настройват"...?!
06:55 26.10.2025
43 Наташа Шевчук
06:56 26.10.2025
44 брях
До коментар #40 от "Скритите между":Руските ПВО в полето ли са?
Чух че и по покривите на министерствата в Москва ги дислоцирали. Да не хабят допълнително Томахавки украинците.
06:56 26.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Игнат Селсшчук
Коментиран от #48, #51
07:00 26.10.2025
48 вие руските
До коментар #47 от "Игнат Селсшчук":кога сте живели свободно и богато?
Коментиран от #54
07:01 26.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Рублевка
До коментар #37 от "Факт":Никакво възстановяване! Урките в Сибир сами ще си насекат дървета за бараките. За храна брашнена каша, от фуражно жито, като за свинете. Да копат руди и въглища за Запада. Кой не копа, няма каша! Охраната там е лесна. Който бяга лятото се дави в блатото. Зиме вълците. Само сталински ГУЛАГ за убийците на руснаци!❗❗❗
07:03 26.10.2025
51 Да живей братски Белорус
До коментар #47 от "Игнат Селсшчук":Ситуацията принуждава Русия да възобнови вноса на бензин от чужбина, което е нещо ново след 1990-те години.
Източници на внос
Китай, Южна Корея и Сингапур: Русия планира да купува около 150 000 тона горива месечно от тези страни.
Беларус: Вносът от Беларус ще се увеличи значително, от 45 000 тона през септември до 300 000 тона.
Коментиран от #55, #59, #64
07:03 26.10.2025
52 Поразени са
07:04 26.10.2025
53 Така е
До коментар #1 от "Факт":Но превзеха 30% не от Домбас а от територията на Украйна
Коментиран от #61
07:04 26.10.2025
54 Рублевка
До коментар #48 от "вие руските":Винаги по-свободни и по-богати от робите в Дунавския вилает и Делиормана!
Коментиран от #63
07:05 26.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Василев
07:08 26.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Тишо културиста
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това е 100%, но още копейките не могат да го проумеят с празните си кратуни!
Коментиран от #71
07:09 26.10.2025
59 ЯСНО!
До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":Прочел си го от ,,БесАрабски фронт",с автор-Маломуж Огризенко...!
Коментиран от #67
07:09 26.10.2025
60 Георгиев
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":Точно така е. Отстреляха пътнически влакове, автобуси жилищни сгради, хора. В Окраина е различно.
В статията е отбелязана еврнтуалната разходна част ако Русия превземе области Херсон, цялото Запорожие, Харков. Не са отбелязали приходната част. Разбира се ще има сътресение. Но си заслужава да си прибереш своите и да не са под ботуша на Бандера.
07:10 26.10.2025
61 Българка 😺-Маца
До коментар #53 от "Така е":Нищо не са взели крепостните, а над милион вече са при кабзон!
07:10 26.10.2025
62 Софиянец
Коментиран от #65
07:10 26.10.2025
63 брей
До коментар #54 от "Рублевка":Монголоида знаел каквоп е Делиорман. От там ли списваш? Чух че Турция пропищяла от никнещите като гъби руски квартали в турските градове, заради които цените на имотите ударили тавана.
Коментиран от #66
07:11 26.10.2025
64 Рублевка
До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":Ще живее на бунището при пияната матушка и копейките гладни!
07:11 26.10.2025
65 защо
До коментар #62 от "Софиянец":вие в полето ли го ръгате?
Коментиран от #69
07:11 26.10.2025
66 Рублевка
До коментар #63 от "брей":Отдавна ватите не купуват имоти в Турция, нямат денги вече, само девушките шетат там за по 10 долара на сеанс!
Коментиран от #70
07:13 26.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Пенсионер 69 годишен
До коментар #55 от "Тишо културиста":Тук на запад е пълно с тротинетки. Карат ги предимно мигранти и забулени мигрантки с големи диференциали. Като ходя на разходка профучават, ще ме завлекат! Всеки ден някой блъска някоя кола да пробва кой е по-корав! Срещат се и електрически колелета с дебели гуми като на мотопед. Питах продавача в магазин за колелета, каза че са китайски за еднократна употреба. Не подлежат на ремонт. Иначе бягат много!
07:15 26.10.2025
69 Софиянец
До коментар #65 от "защо":В блатата живота струва колкото кибрит, там няма значение къде е ПВОто, важното е бункера да е цял!
Коментиран от #72
07:15 26.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Мартин БлиЦа ФлиГорната
До коментар #58 от "Тишо културиста":Илиане ,наред ли е асансьора във Военния Блок -София Изток ?Имам предвид скоро падал ли е с пътници ?
07:18 26.10.2025
72 Пастор илиан илиин
До коментар #69 от "Софиянец":Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .
Коментиран от #74
07:19 26.10.2025
73 Делиорманци!
Коментиран от #75
07:21 26.10.2025
74 Рублевка
До коментар #72 от "Пастор илиан илиин":Хахаха! Разсмя ме! Урките да ги качват в свински вагони и в Сибир!
07:23 26.10.2025
75 aай ай ай
До коментар #73 от "Делиорманци!":Ой как хочется, ой ой ой. Ииииих!
Минималната зарплата в Болгарии е колкото средната в Могучая. Не знам защо тъй получается.
07:23 26.10.2025