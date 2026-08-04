Мароко преименува ключова магистрала на името на Доналд Тръмп

Мароко кръсти ключова магистрала в страната на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.
Самият Тръмп съобщи новината в социалните мрежи преди няколко дни. Информацията беше потвърдена и с писмо от краля на Мароко Мохамед VI, в което владетелят посочва, че преименуването на магистралата е израз на дълбоко уважение.
Магистралата „Тизнит-Дахла“ навлиза в територията на Западна Сахара - регион, по-голямата част от който е окупиран от Мароко, като страната претендира за суверенитет над него. Част от територията обаче се контролира от Фронта „Полисарио“ - въоръжена групировка, която се бори за независимост на местното население сахрауи.
Западна Сахара, бивша испанска колония, е обект на спор вече пет десетилетия в рамките на един от най-продължителните конфликти в Африка. ООН последователно настоява за разрешаване на спора, включително чрез провеждане на референдум, но коренното население на района така и не е получило възможност да гласува за бъдещето си.
Африканският съюз признава независимостта на Западна Сахара.
През 2020 г., по време на първия мандат на администрацията на Доналд Тръмп, САЩ признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, в рамките на което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
10:21 04.08.2026
2 ФАКТ
10:22 04.08.2026
3 сащисан кравар
Коментиран от #5
10:22 04.08.2026
4 Овчар
10:25 04.08.2026
5 селяк
До коментар #3 от "сащисан кравар":еми консперациа е и земята е плоска
10:27 04.08.2026
6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
10:29 04.08.2026
7 Абсурдистан
10:29 04.08.2026
8 Някой
Преди ми излизаше реклама на Гугъл да инвестирам в Тръмп Тауър Джедах - за Кула в саудитска Арабия. Това освен ме съм получавал реклами да си купя еврейски ПВО (камиони на Рафаел) и радари (на Елта Ситемс). Явно съм таргетизиран! ;)
10:35 04.08.2026
9 Гост
10:36 04.08.2026
10 Ми точно заради Западна Сахара
Испания обаче ги спря и ги върна обратно.
Тръмп пак се меси в работи, които не разбира.
За това мароканците му правят Меки четки- Габрово! И оно се пъчи!
Мароко окупира 80 % от Западна Сахара, след оттеглянето на Испания от колонията. Останалите 20 % се държат от Полисарио , подкрепяни от Алжир!
Тук се намесват ООН, Африканският Съюз, Мароко, Мавритания- имаше война между тях, Алжир.
Тръмп няма никаква работа тук, само пречи и се бърка!
10:45 04.08.2026
11 Kaлпазанин
10:51 04.08.2026
12 Последния Софиянец
10:54 04.08.2026
13 Поп Кръстю
10:58 04.08.2026