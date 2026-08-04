Мароко преименува ключова магистрала на името на Доналд Тръмп

Мароко кръсти ключова магистрала в страната на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Самият Тръмп съобщи новината в социалните мрежи преди няколко дни. Информацията беше потвърдена и с писмо от краля на Мароко Мохамед VI, в което владетелят посочва, че преименуването на магистралата е израз на дълбоко уважение.

Магистралата „Тизнит-Дахла“ навлиза в територията на Западна Сахара - регион, по-голямата част от който е окупиран от Мароко, като страната претендира за суверенитет над него. Част от територията обаче се контролира от Фронта „Полисарио“ - въоръжена групировка, която се бори за независимост на местното население сахрауи.

Западна Сахара, бивша испанска колония, е обект на спор вече пет десетилетия в рамките на един от най-продължителните конфликти в Африка. ООН последователно настоява за разрешаване на спора, включително чрез провеждане на референдум, но коренното население на района така и не е получило възможност да гласува за бъдещето си.

Африканският съюз признава независимостта на Западна Сахара.

През 2020 г., по време на първия мандат на администрацията на Доналд Тръмп, САЩ признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, в рамките на което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел.