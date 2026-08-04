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Мароко преименува ключова магистрала на името на Доналд Тръмп

Мароко преименува ключова магистрала на името на Доналд Тръмп

4 Август, 2026 10:19 528 13

  • доналд тръмп-
  • магистрала-
  • мароко

Решението е потвърдено от крал Мохамед VI и е свързано с признанието на САЩ за мароканските претенции към Западна Сахара през 2020 г

Мароко преименува ключова магистрала на името на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мароко кръсти ключова магистрала в страната на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Самият Тръмп съобщи новината в социалните мрежи преди няколко дни. Информацията беше потвърдена и с писмо от краля на Мароко Мохамед VI, в което владетелят посочва, че преименуването на магистралата е израз на дълбоко уважение.

Магистралата „Тизнит-Дахла“ навлиза в територията на Западна Сахара - регион, по-голямата част от който е окупиран от Мароко, като страната претендира за суверенитет над него. Част от територията обаче се контролира от Фронта „Полисарио“ - въоръжена групировка, която се бори за независимост на местното население сахрауи.

Западна Сахара, бивша испанска колония, е обект на спор вече пет десетилетия в рамките на един от най-продължителните конфликти в Африка. ООН последователно настоява за разрешаване на спора, включително чрез провеждане на референдум, но коренното население на района така и не е получило възможност да гласува за бъдещето си.

Африканският съюз признава независимостта на Западна Сахара.

През 2020 г., по време на първия мандат на администрацията на Доналд Тръмп, САЩ признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, в рамките на което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел.


Мароко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    9 0 Отговор
    Пъзелът се подрежда!

    10:21 04.08.2026

  • 2 ФАКТ

    9 0 Отговор
    В София соросо питеците кръстиха улица на Джордж Сорос.

    10:22 04.08.2026

  • 3 сащисан кравар

    11 0 Отговор
    И после кажете пак, че американската намеса в инвазията на мароканските нашественици в Саута е конспирация😉

    Коментиран от #5

    10:22 04.08.2026

  • 4 Овчар

    5 0 Отговор
    Мароко ще пусне още талибани ако Испания не се надупи на САЩ...Такъв е живота..!

    10:25 04.08.2026

  • 5 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "сащисан кравар":

    еми консперациа е и земята е плоска

    10:27 04.08.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор
    Мароко нема да ги бомбя

    10:29 04.08.2026

  • 7 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Това дава някои отговори. Оказва се, че не е трафикантската мафия.

    10:29 04.08.2026

  • 8 Някой

    2 0 Отговор
    Егати подмазвачеството. Йес менове като тук.
    Преди ми излизаше реклама на Гугъл да инвестирам в Тръмп Тауър Джедах - за Кула в саудитска Арабия. Това освен ме съм получавал реклами да си купя еврейски ПВО (камиони на Рафаел) и радари (на Елта Ситемс). Явно съм таргетизиран! ;)

    10:35 04.08.2026

  • 9 Гост

    4 0 Отговор
    В цивилизационния свят от 5 000 години до сега светът никога не е бил управляван едновременно от толкова корумпета, идиоти и кукуминдели както в момента!

    10:36 04.08.2026

  • 10 Ми точно заради Западна Сахара

    1 0 Отговор
    мароканците пуснаха тълпите към Сеута! Ранените бойци от Полисарио се лекуват в Мадрид.

    Испания обаче ги спря и ги върна обратно.
    Тръмп пак се меси в работи, които не разбира.
    За това мароканците му правят Меки четки- Габрово! И оно се пъчи!

    Мароко окупира 80 % от Западна Сахара, след оттеглянето на Испания от колонията. Останалите 20 % се държат от Полисарио , подкрепяни от Алжир!

    Тук се намесват ООН, Африканският Съюз, Мароко, Мавритания- имаше война между тях, Алжир.

    Тръмп няма никаква работа тук, само пречи и се бърка!

    10:45 04.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Вече е модерно клоуните в цирка всички да се казват така ,това доказва че Мароко е една не суверенна старана

    10:51 04.08.2026

  • 12 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Тръмп, Мароко и Мосад спретнаха акцията срещу Испания.

    10:54 04.08.2026

  • 13 Поп Кръстю

    0 0 Отговор
    Вожда на Апашите иска още милиарди малко са били 13 от Венецуела . Иран аванта не дава ,Тръмпо прави маневри до като произведе ракети и после без дасе обажда напада като ганстер от засада.

    10:58 04.08.2026