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Пентагонът поиска по-мек тон към Москва, но Естония каза категорично „не“
  Тема: Украйна

Пентагонът поиска по-мек тон към Москва, но Естония каза категорично „не“

30 Октомври, 2026 14:50 589 14

  • кристен михал-
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  • русия-
  • нато

Кристен Михал заяви, че ще продължи открито да говори за руската заплаха, въпреки съобщенията за призиви от Пентагона към балтийските държави

Пентагонът поиска по-мек тон към Москва, но Естония каза категорично „не“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Естония Кристен Михал заяви, че няма да смекчава публичната си реторика към Русия, след като Ройтерс съобщи, че представители на Пентагона са призовали няколко държави от НАТО да използват по-сдържан тон. Сред посочените държави са Естония, Латвия и Литва.

„Естония, както и останалите балтийски държави, открито говори за заплахата от Русия. Следвали сме тази позиция и ще продължим да я следваме“, каза Михал пред Delfi.

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Той добави, че в Естония политици го обвиняват, че страната не е достатъчно решителна, докато от новините става ясно, че съюзници от Съединените щати я призовават да се въздържа. „Няма да се въздържам. Путин е диктатор, който убива жени и деца. И ще продължи да го прави, докато не бъде принуден да промени курса си“, заяви естонският премиер.

Какво е поискал Пентагонът

Според публикация на Ройтерс американски представители през последните седмици са разговаряли с няколко държави от НАТО за публичните им оценки на руската заплаха. Като аргумент е било посочено, че част от изказванията на европейски лидери и представители подкопават сигурността на континента.

По данни, цитирани от агенцията, посланията са били предадени по време на двустранни срещи. Не е ясно дали подобни разговори са водени и с други европейски правителства. Пентагонът не потвърди конкретните твърдения. Негов представител заяви, че частните разговори между съюзници остават частни и няма да бъдат коментирани.

Естония свързва позицията си с отбраната на НАТО

Михал посочи, че НАТО предприема мерки за възпиране на Русия и че твърдите позиции на балтийските държави са част от този подход. По думите му руското ръководство среща все по-големи трудности на бойното поле, а действията му го карат да се държи като терорист.

Естонският премиер заяви, че страната насочва почти 7% от брутния си вътрешен продукт към разходи за отбрана и нуждите на НАТО. Според него по този начин Естония защитава източния фланг на Алианса и допринася за сигурността и на останалата част от света.

Източници: rus.delfi.ee


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    12 2 Отговор
    Пращайте го на фронта да се бие за чест

    14:53 30.10.2026

  • 2 Кочо

    13 2 Отговор
    Куче, което лае - не хапи! Най-много лаят малките кучета!

    Коментиран от #12, #13

    14:56 30.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    13 1 Отговор
    Пинчерите лаят повече от Питбулите❗

    14:56 30.10.2026

  • 4 Член 4

    2 6 Отговор
    Ама пентагонците по примера на Тръмпушона да си се дипят към Москва, колкото си искат. Останалите не сме маймуни.

    Коментиран от #8, #10

    14:56 30.10.2026

  • 5 Кочо

    6 1 Отговор
    Куче, което лае - не хапи! Най-много лаят малките кучета!

    14:56 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Перо

    11 1 Отговор
    Измислените прибалтийски, съсетски републики, станаха по-големи католици от папата!

    15:01 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    5 1 Отговор
    Скоро Естонска Народна Република за 40 процентното руско малцинство

    15:02 30.10.2026

  • 12 Да бе !

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кочо":

    Видя ли как Тупалки Мирчев се пеняви, че трябвало да стреляме по дроновете, въпреки че не се в наши териториални води?!
    Направо невероятен идиот!!

    15:07 30.10.2026

  • 13 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кочо":

    Чихуахуа: Предците им са били кучета за впряг, а сега са 50% ядосани и 50% страхливи.

    15:11 30.10.2026

  • 14 Селянина с колелото

    0 0 Отговор
    Хах и кои бяха Естония, 2,5 млн бивши руснаци?!

    15:16 30.10.2026

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