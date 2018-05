Враг на Путин с проблеми в Мадрид

Финансистът Уилям Браудър - основател на британския инвестиционен фонд "Хърмитидж кепитал мениджмънт", заяви, че е бил арестуван от испанската полиция по искане на Русия, предадоха световните агенции.

Браудър съобщи за ареста в Тwitter и публикува в профила си снимка, показваща двама служители на реда пред полицейски автомобил.

По-късно испанската полиция заяви, че Браудър не е арестуван.

Органите на реда казаха, че той е бил задържан сутринта в Мадрид и откаран в полицейски участък, за да бъде направена проверка. След като е било установено, че заповедта за арест е изтекла, роденият в САЩ британски финансист е бил освободен.

Според полицията заповедите за арест с изтекла валидност се изтриват от компютърната програма, но в случая заповедта не е била изтрита от Интерпол.

Браудър - критик на руския президент Владимир Путин, ръководеше кампания за изобличаване на корупция и наказване на руски служители, които според него са виновни за смъртта на адвоката Сергей Магнитски през 2009 г.

Браудър се застъпваше за налагане на американски санкции срещу руски служители заради нарушения на човешките права. Той беше движещата сила зад закона "Магнитски", подписан от предишния американски президент Барак Обама през 2012 г. и превърнал се в проблемен въпрос между САЩ и Русия.

Малко след това Путин подписа закон, забраняващ на американски граждани да осиновяват руски деца.

През 2013 г. Браудър беше осъден в Русия на девет години затвор задочно за данъчни измами. Той отрича обвиненията.

Финансистът ръководеше 10 години един от най-големите инвестиционни фондове в Русия, преди да напусне страната, а през 2006 г. получи забрана за влизане в нея като заплаха за националната сигурност.

През юли 2014 г. Москва обяви Браудър за международно издирване. Руската генерална прокуратура многократно е отправяла към Интерпол искане за арестуването му.

Британският външен министър Борис Джонсън приветства освобождаването на Браудър от полицията в Испания и призова Русия да потърси отговорност на виновните за смъртта на Магнитски.

"Току-що разговарях с Бил Браудър. Много се радвам, че са го освободили. Москва трябва да се съсредоточи върху това да подведе под отговорност виновните за убийството на Сергей Магнитски", написа Джонсън в Тwitter.

Just spoken to Bill Browder – very glad that he has now been released. Moscow should concentrate on bringing those responsible for the murder of #Magnitsky to justice