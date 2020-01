Ответен удар! Иран удари с ракети бази с американски войници (ВИДЕО)

Американското военно министерство потвърди информациите за ракетен обстрел на Иран по обекти с американски военнослужещи. Според съобщение нападението е било с балистични ракети и е започнало 30 минути след полунощ в сряда българско време като цели са били базите Ал-Асад и Ербил в Ирак.

В следствие на заплахите на Иран през изминалите няколко дни са взети мерки за защита на военните в региона, се казва в съобщението. Според Пентагона за сега информациите са за пострадали иракчани. Официално лице, цитирано от АП каза, че информациите са за “много малко, ако изобщо има” някакви пострадали.

Президентът Доналд Тръмп написа в Тwitter, че се работи над оценяване на щетите, но “за момента всичко изглежда добре”.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.