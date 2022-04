Руските военни удари по Одеса продължават (ВИДЕО)

Русия нанесе множество въздушни удари по украинския пристанищен град Одеса рано на 3 април, съобщиха руски и украински власти. Кметът на Одеса Генадий Труханов в своя профил в социалната мрежа Twitter, че Русия е разрушила "критична инфраструктура" при атаката.

Стратегическият черноморски пристанищен град, който е основната база за военноморските сили на Украйна, е ключова цел за руските сили, тъй като ако бъдат заловени, те биха могли да прекъснат достъпа на Украйна до морето.

С провала на кампанията си около Киев се очаква силите на Путин да концентрират офанзивата си в южна и източна Украйна, пише изданието Businessinsider. Руското министерство на отбраната потвърди, че се е насочило към петролни съоръжения, които Украйна използва за снабдяване на войските си, блокирайки настъплението на Русия от изток.

„Тази сутрин ракети с морско и въздушно базиране унищожиха петролна рафинерия и три хранилища за горива и смазочни материали край Одеса, от които горивото се доставяше на група украински войски в посока Николаев“, се казва в съобщението.

Репортери на AFP съобщиха, че са чули експлозии в югозападния пристанищен град около 6:00 часа сутринта местно време.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва момента на ударите.

Дмитро Лунин, губернатор на украинската област Полтава, където се намира петролната рафинерия, каза, че „пожарът в нея е потушен, но съоръжението е напълно унищожено и вече не може да функционира“, предаде Reuters. Украинските власти заявиха, че досега няма данни за жертви от удара.

Градският съвет на Одеса заяви в Telegram, че украинските сили са свалили две руски крилати ракети с военноморско базиране.

