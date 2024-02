Огромен пожар във висока жилищна сграда във Валенсия

Пожар бушува във висока жилищна сграда в испанския град Валенсия, предаде Франс прес, като се позова на местните служби за оказване на бърза помощ, предаде БТА.

Пламъците са обхванали жилищна сграда на 14 етажа. Кадри, излъчени по телевизията, показват черен дим да излиза от сградата. 22 пожарникарски екипа са изпратени на място. Осем медицински екипа също на мястото на бедствието, където е била разположена и полева болница.

Пожарът е в квартала "Ел Кампанар" и е започнал от четвъртия етаж на блока, преди да обхване останалите етажи. Жителите на други квартали на града са призовани да не се приближават до квартала, в който се намира горящата сграда, казаха властите на Валенсия. Премиерът Педро Санчес заяви, че е потресен от случващото се в града.

