САЩ ще подкрепят Украйна, докато сигурността й бъде гарантирана

Съединените щати ще подкрепят Украйна, докато сигурността ѝ бъде гарантирана, даде да се разбере държавният секретар Антъни Блинкън, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Блинкън, който пристигна по-рано днес на необявено предварително посещение в Киев, говори пред студенти.

"Дойдох в Украйна с послание: не сте сами", подчерта държавният секретар на САЩ. "Съединените щати са с вас от първия ден" и "ще останем с вас, докато сигурността, суверенитетът и способността на Украйна да избере своя собствен път не бъдат гарантирани", обеща той.

Блинкън подчерта, че Русия трябва да плати това, което е разрушила в Украйна. Държавният секретар на САЩ приветства предизвикващия полемика нов украински закон за мобилизацията.

"Това беше трудно, но необходимо решение", каза Блинкън. Той се аргументира, че новият закон "ще позволи (на Украйна) да укрепи отбраната си" и ще ѝ осигури "допълнителни войници за борба с по-голямата сила, нахлула" на нейна територия.

I had the chance to meet with students from Mariupol State University who had to relocate to Kyiv after they were subjected to intense shelling from Russia at the start of the war.



Their story exemplifies the spirit and courage of Ukraine. pic.twitter.com/mJ5lMUmPVK