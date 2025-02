На висок тон във Вашингтон! Володимир Зеленски напусна Белия дом! Доналд Тръмп: Да се върне, когато е готов за мир! (СНИМКИ)

Тръмп разкри, че постигането на споразумение за мирно уреждане на конфликта в Украйна е "доста близо".

Той се обърна към пресата с украинския си колега преди двустранната им среща. Тръмп заяви, че очаква "вълнуващия момент", когато участващите страни постигнат споразумение и посочи, че очаква това да се случи скоро.

"След като сделката бъде финализирана, Русия няма да иска да се върне", подчерта американският държавен глава.

Той обаче заяви, че Зеленски ще трябва да "направи компромиси", за да гарантира постигането на споразумение за прекратяване на войната с Русия.

"Винаги трябва да се правят компромиси и със сигурност Зеленски също ще трябва да направи компромиси", отбеляза американският лидер по време на срещата си със Зеленски в Белия дом, като добави, че не иска да взема страна. "Аз съм по средата. Аз съм и за Украйна, и за Русия", отбеляза той. "Стига, искаме да приключим с това", настоя той.

На свой ред Зеленски подчерта, че руският президент Владимир Путин е започнал войната и настоя, че той трябва да "плати" за нея.

Американският лидер изрази надежда да бъде запомнен като миротворец.

"Надявам се да бъда запомнен като миротворец... Правя това, за да спасявам животи - повече от всичко друго... Това е много опасна ситуация, която можеше да доведе до трета световна война. Всичко вървеше в грешна посока... Ако не бяхме спечелили тези избори, всичко можеше да приключи с Трета световна война", заключи Тръмп.

Зеленски пък използва откровен език, за да опише руския президент Владимир Путин, призовавайки Тръмп да не прави "никакви компромиси с убиец".

Обменът на мнения между двамата лидери бързо се разгорещи, като се наложи и намесата на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Тръмп заяви на Зеленски, че неговите войници са били невероятно смели. "Поздравявам вашите генерали, вашите войници и вас лично. Трябва да се гордеете с вашите бойци. Но сега искаме да свърши, това е достатъчно."

Отделно Тръмп уведоми Зеленски, че Съединените щати се ангажират да доставят оръжие на Украйна.

На въпрос на украинската служба на BBC дали Доналд Тръмп би изпратил още оръжия в Украйна, ако няма примирие, американският президент отговори утвърдително: "Да, ще изпратим още оръжия. "Надявам се, че не се налага да изпращам много, защото очакваме да го (примирието, бел.ред.)направим бързо", отговори Тръмп.

"Ще имаме оръжие за Украйна. Надяваме се, че няма да се налага да изпращаме много", отбеляза той.

Освен това Тръмп подчерта, че въпреки че е "отдаден" на НАТО, Европа и Алиансът "трябва да се активизират". "Ние сме ангажирани с НАТО, но НАТО трябва да укрепи позицията си, а европейците трябва да укрепят позицията си още повече. И искам да са равни", повдигна отново въпроса за сметките американският президент.

На въпрос обаче за изтеглянето на руските войски от украинските територии, Тръмп беше лаконичен: "Окупирана е много голяма територия"

От своя страна Зеленски изтъкна, че подкрепата от САЩ е "решаваща" за поддържането на бъдещи мироопазващи усилия.

Относно споразумението за редкоземните минерали Тръмп съобщи, че то ще бъде подписано днес.

По негови думи редкоземните елементи ще играят роля във всичко, което прави правителството, включително във връзка с изкуствения интелект и военни оръжия.

По-рано през деня Зеленски се срещна с двупартийна делегация от Сената на САЩ във Вашингтон, за да обсъдят продължаващата военна помощ и законодателни инициативи в подкрепа на Украйна.

An important visit to the United States. In Washington, I met with a bipartisan delegation from the U.S. Senate.



Our discussions focused on the continued military assistance for Ukraine, relevant legislative initiatives, my meeting with President Trump, efforts to achieve a just… pic.twitter.com/KJcosUpygc